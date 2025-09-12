三軍士官開學典禮 賴清德：台海和平是世界安定的元素
賴清德總統上午參加114年三軍士官聯合開學典禮，他強調當前的國際情勢變化很大，俄烏戰爭已經開打超過三年還沒有停止，以色列跟哈瑪斯的衝突目前也還沒有完全解決，所以國際社會非常關注台海的和平穩定，國際社會有一個共識，台海和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素。
賴清德表示，國軍還有台灣社會各界除了要向國際社會傳達保護自己國家的決心以外，必然也會善盡守護台海和平的責任。
