中共32機艦襲擾台灣 國軍嚴密監控

中共福建號航空母艦正於東海航行，國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲22架次共機，其中15架次逾越海峽中線進入北部及西南空域，並偵獲共艦10艘，總計中共32機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

日本海上自衛隊昨天首度觀察到中共海軍航空母艦福建號航行在釣魚台群島西北200公里處的東海海域；福建號與2艘飛彈驅逐艦一同朝西南方向航行，日本海上自衛隊出動P-3C反潛機監控。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時5分至昨天晚間8時20分，在台灣海峽空域偵獲中共9架次主戰機及無人機，其中2架次逾越海峽中線。

國軍另於昨天上午10時50分至昨天晚間8時40分，在台灣西南空域偵獲中共13架次主、輔戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

