獨／M60A3戰車性能提升射控觀瞄系統性能優異 中科院將與美商簽約外銷

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
中科院院長李世強（右）預劃於2025台北航太展期親自與國外廠商簽署合作相關武器軍備整合，其中「合約」（agreement）簽署2家，另與4家美商簽署軍備研發或銷售備忘錄（MOU）。圖／聯合報系資料照片
2025台北國際航太暨國防工業展覽會，即將於本月18至20日在台北南港展覽館展出，中山科學研究院昨日證實，開幕前將與6家美商簽署軍備合作研發與商售協定備忘錄與協定。

中科院表示，為加速引進國外優質技術，建立在台研製的國防韌性，中科院於2025台北航太展期間預劃由中科院長李世強，親自與國外廠商簽署合作相關武器軍備整合，其中「合約」（agreement）簽署2家，分別與美國A商及加拿大A商，採購水下無人載具及無人機反制火箭彈，並共同進行系統整合。

中科院進一步指出，中科院將與4家美商簽署軍備研發或銷售備忘錄（MOU），包括與美國L商（李奧納多美國廠；Leonardo S.p.A.）商簽署合作銷售中科院院製「M60A3戰車射砲控及觀瞄系統」；與美國A（Anduril）商簽署無人機隊後續維持技術授權；與美國M（Mar tac）商簽署無人艇智慧型海上自主避障與多用途運用構型共同開發及在地生產；與美國N商（諾斯洛普．格魯曼；Northrop Corporation）簽署軍購與國造防空飛彈系統整合方案合作開發。

「M60A3戰車射砲控及觀瞄系統」原為中科院為105公厘輪型戰車所研製，已完成第一階段戰測，相關技術另應用於M60A3戰車性能提升案上，觀瞄系統原預計10月完成測評，性能提升項目包括裝設新型戰車射、砲控及觀瞄系統，換裝新生產的105公厘砲管，並裝設戰車「環景雷達警示系統」及夜間輔助熱顯像儀等。樣車原計畫在航太展亮相，但因陸軍派遣M1A2T戰車與海馬斯多管火箭參展，空間不足，因此取消展出。

針對M60A3戰車性能提升，陸軍曾傳未有計畫採用，陸軍司令部則宣稱全案仍在測試評估階段，後續將依測試結果、防衛作戰需求決定是否推動建案採購。但車輛「M60A3戰車射砲控及觀瞄系統」將可獲外銷商售機會，顯示性能提升的研發成果具一定水準。

美國 中科院 輪型戰車

