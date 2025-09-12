「台灣安全合作倡議」 預算從3億美元上調至10億美元

美國聯邦眾議院十日通過「二○二六年度美國國防授權法」，未來有助於加速美國國防部的採購程序；跨黨派眾議員也聯手表達對台支持，同意繼續納入「台灣安全合作倡議」，並將預算從三億美元上調至十億美元。

美國去年參考與烏克蘭的合作模式，通過國防授權法案，納入台灣安全合作倡議，最高可動用三億美元提供台灣軍備及關鍵作戰訓練，協助台灣抵禦侵略。

美國眾議院「美國與中共戰略競爭特別委員會」十日發出新聞稿指出，今年的台灣安全合作倡議將預算提高至十億美元。

特別委員會也指出，今年度國防授權法要求美國國防部的快速採購辦公室與台灣建立戰略國防科技夥伴關係，同時未來也計畫擴大針對台灣軍事準備程度，以及美國和盟友的應變計畫的相關報告。

聯邦參議院目前正審議參院版本的法案，該法案授權支出比眾院版本多出三百廿億美元。參院版本通過後，參眾兩院軍委會將協商達成妥協方案，此方案必須在兩院都獲得通過，才能送交白宮，由總統川普簽署生效或予以否決。

