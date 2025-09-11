軍博館：大環境影響工程預算增加 預計115年完工

快訊

中央社／ 台北11日電

國家軍事博物館工程預算遭質疑暴增，軍博館籌備處今天表示，首次獲政院核定的預算為新台幣32億元，後因疫情爆發、缺工缺料及物價上漲等因素調增至46億元，全案進度達72%，預計明年完工、116年對外營運。

國防部為典藏國軍衛國及重要裝備文物，籌建國家軍事博物館；軍博館籌備處指出，此案自民國110年5月21日開工迄今，截至今年9月7日止，總體進度已達72.399%，預計明年完工、116年營運。

針對外界批評「軍博館預算從17億暴增至54億」，軍博館籌備處澄清，主體工程於103年開始規劃，原為地上4層、地下2層建築物，樓地板面積約3萬平方公尺，預算確實為17億元，但當時並未送行政院核定。

軍博館籌備處說明，後來經行政院審議後要求提高容積率，以符合土地開發利用價值，因此規劃為地上7層、地下3層建物，樓地板面積增至約5萬平方公尺，行政院於104年7月第一次核定預算為32億元。

軍博館籌備處表示，全案經都市設計審議、環境評估及細部設計等程序後，於109年6月取得建築執照並辦理工程招標。不料，新冠疫情爆發，全台面臨嚴重缺工缺料、營建物價上漲等複合因素導致3度流標，因此公共工程委員會在同年8月調整國內重大工程預算。

軍博館籌備處提到，行政院於110年3月30日第2次核定調增預算至46億元，並以「營改基金」支出；國防部同時針對主體工程完工後，編列約8億元「軍事投資」預算，以利後續展覽、營運需要，因此並無所謂預算暴增情事。

軍博館籌備處強調，籌建團隊在確保品質下，穩定推進工程進度，也針對部分設計缺漏及補強工項等辦理變更設計，增加經費均用於營繕工程，且未超過行政院核定的計畫總金額；另涉及廠商疏漏部分，則嚴格依合約計罰，並登載「履約實績紀錄表」，也盼民眾鼓勵支持，共同打造見證國防歷史的國家級軍博館。

