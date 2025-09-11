韌性預算海巡署共編列295億元 含新建40艘海巡艦艇

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院會通過「強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，海巡署共編列295億元，除了改善資通訊韌性及改善營區設施外，也將擴充籌獲無人機能量，並且將建造40艘海巡艦艇。圖／總統府提供
行政院會通過「強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，海巡署共編列295億元，除了改善資通訊韌性及改善營區設施外，也將擴充籌獲無人機能量，並且將建造40艘海巡艦艇。圖／總統府提供

行政院會今天通過「強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，海巡署共編列295億元，除了改善資通訊韌性及改善營區設施外，也將擴充籌獲無人機能量，並且將建造40艘海巡艦艇

海巡委會共編列295億元，針對「強化資安，提升通訊韌性」、「營區設備更新，擴大內需」、「應用無人載具，強化執行能力」及「捍衛海疆保護漁民」等四大面向。其中「強化資安，提升通訊韌性」編列103億元，用於強化海巡情監偵系統，建置海域目標管理共同作業圖像、汰換網路設備、終端電腦、無線電通信設備等，以擴增海域、海岸情監偵能量，導入AI智慧決策強化指款效能及改善夜間偵蒐能力。

另外編列37億元改善營區設施，包括整建東南沙駐地廳舍、浚深興達港海巡碼頭、升級勤指中心設備並強化關鍵基礎設施韌性。同時針對建置無人載具能量，也編列了68億元，籌獲各式無人機、訓場及訓練設備，並且強化海域監偵的情報蒐集、水文及聲紋調查能量。最後一項則將投入87億元，增建各型海巡艦艇並添置應對灰色衝突裝備及攻堅能量。

海委會主委管碧玲表示，先前提出為期9年的「海域維權海巡艦艇建造計劃」已經獲得行政院核定，整體計畫預計122年結束，將建造2000噸級海巡艦12艘、300噸級14艘、100噸級14艘，中間包括一部分汰舊換新艦艇，未來艦隊主力會放在12艘2000噸級艦。

管碧玲說，整個「海域維權海巡艦艇建造計劃」的9年總經費達568億元，特別預算執行的114到116年期間，主要處理艦艇設計、施工簽約和第一艘安放龍骨。

