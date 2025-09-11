韌性預算國防部編列1132億元 顧立雄：戰備存量提升為120天

行政院會今天通過「強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，除了各方關注的普發現金1萬元之外，國防部也編列1132億元，用以強化國土防衛及提升資通作業環境。國防部長顧立雄表示，除了改善強化資通設施、建構海軍及作戰區機動指揮中心外，改善訓場及庫儲設施，可讓油料、零附件等戰備存量由30天提升到120天。

黃文啟表示，韌性特別預算上限5700億元，國防部主管經費約1132億元，分別針對「強化國土防衛能量」編列429億元、「提升資通作業環境及設備」編列了703億元。

黃文啟指出，中國大陸對我發動各種打擊侵擾行動，過去3年以來已經對我方的三大面向構成危害，其中資通設施固定架構易遭攻擊，訓練戰備量能受到考驗，海防也需要進一步強化。因此，國防部針對強化韌性建置採3大面向、6項專案，共計列1132億元。

黃文啟表示，針對「強化指恐通信韌性」，共計編列673億元。其中「軍民資通作業環境韌性與設備效能提升」編列563億元、「作戰區通資基礎設施提升」編列107億元；「網傳作業設備補充」編列3億元。

針對庫儲設備更新、重要防護設施改善，國防部也編列429億元。另外針對海域安全，軍方針對「指管系統韌性及資安防護擴充」編列25億元；「軍民共同圖像系統監偵能力」也編列5億元。

國防部進一步說明，針對加強指管韌性方面，將推動租賃新式衛星通訊服務、提升資安防護能力及雲端環境，建構作戰區及海軍機動作戰指揮中心，在烏坵地區建立微波備援設備，並且汰換光（電）纜與管道工程搶修設備。重要防護設施改善，則將提升油料、零附件、飲水存量，改善庫儲及訓場設施，同時整備工兵機具。另外也將升級聯成系統效能與資安防護，尤其將整合陸軍、海軍及海巡署雷達情資，納入台灣戰術網路。

黃文啟強調，相關預算預計在115及116年度執行，都將在國內採購，除了提升資通韌性外，也可擴大內需，提升產業附加效益1941億元，增加5萬多個就業機會。

顧立雄表示，透過改善各項庫儲設施，可將戰備存量從30天提升到120天；另外有關提升後備戰力、一年期義務役所需的訓練，也可藉訓場的整建獲得提升改善。他強調，韌性特別預算當然含括在國防預算內，下半年還會提出不對稱作戰及韌性特別算和條例，整體國防預算當然會增加，希望明年可以達到總統GDP3%以上目標。

顧立雄指出，國土安全韌性特別預算分年編列的部分，資通電作業環境和設備提升明年度151億餘元，改善強化並重要防衛措施整建庫儲設施205億餘元，共357億多；後年資通電551億餘元，強化設施223億餘元，共計774億餘元，總計1132億元。

