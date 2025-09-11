韌性預算涵蓋國防1132億 顧立雄：戰備存量增4倍

快訊

中央社／ 台北11日電

行政院會今天通過韌性特別預算案，包括國防部主管的新台幣1132億元。國防部長顧立雄指出，透過此次預算，可讓台灣的戰備存量從30天增加至120天，並強化資通電防護韌性、後備戰力提升，因應中共襲擾。

立法院日前三讀「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」（韌性特別條例），經費上限5700億元，行政院會今天通過據此編列的韌性特別預算案，歲出共編列5500億元，其中強化韌性部分1500億元、普發現金2360億元、社會支持710億元，產業支持方案1130億元，另200億元留作後續編列額度，視國際情勢影響再行編列。

在強化韌性部分，國防部主管1132億元，區分強化指管通信韌性673億元、設施更新厚實戰備能量429億元及守護海疆保護人民30億元。

國防部戰略規劃司長黃文啓中將在行政院會後記者會說，指管韌性部分，包括軍民資通作業環境韌性與設備效能提升563億元，為租賃新式衛星、雲端環境；作戰區通資基礎設備設施提升107億元，為建立烏坵微波備援、新建南部網管中心；網傳作業設備補充3億元，汰換光電纜與管道工程搶修設備。

設施更新部分，為重要防護設施改善429億元，包括增加油料、零附件及飲水存量，改善庫儲及訓場設施、整備工兵機具。

守護海疆部分，指管系統韌性及資安防護擴充25億元，包括建置海軍機動作戰中心、升級聯成系統效能、提升聯成系統資安防護；軍民共同圖像系統監偵能力5億元，整合陸軍、海軍、海巡署雷達情資，納入台灣戰術網路（TTN）。

黃文啓指出，全案在今年8月專案核定後，9月至10月執行採購計劃、11月至12月招標，明年至116年將獲得裝備形成戰力，預期除強化戰力及韌性，也勢必擴大內需市場，增加約1941億元的產業附加效益，增加約5萬個工作機會，與民間達成雙贏。

顧立雄補充說明，中國近年不斷透過灰色地帶襲擾併同軍事威懾，台灣不能視而不見，必須正視、警覺，透過這次特別預算，將讓台灣的戰備存量從30天增加至120天，讓包括一年期義務役在內的後備戰力得以提升，並整建訓場、各式彈藥屯儲，確保擁有作戰韌性。

顧立雄提到，將據此讓國軍資通作業環境及設備達成具有機動性、備援能力，以及軍民通用的強韌資通電架構，來因應網路攻擊及破壞，無論是平時、戰時，都能夠維持韌性不中斷指管。

顧立雄強調，相關項目均國內採購，可提升產業附加效益，達國防、民生雙贏的目標。

戰備存量，是指依據作戰構想而計劃存儲，用於支援作戰全程所需的軍品。安全存量，也稱安全補給基準，為準備正常補給中斷或作戰需求增加時，維持持續補給所需的軍品數量。

