面臨中國灰色地帶新威脅 台灣加強海底電纜巡防

中央社／ 台北11日綜合外電報導

台灣海巡署阮仲慶分隊長的巡防艇在台灣海峽上移動，掃描對海底電纜的威脅。台灣政府稱，這些對台灣通訊至關重要的海纜，已成為中國「灰色地帶」作戰的最新目標。

阮仲慶駕著他這艘配備水砲和機砲的100噸級PP-10079巡防艇，駛向台澎第3海纜。今年一名中國籍船長因涉拖斷台澎第3海纜而被判有罪，使得這條海纜登上國際頭條。

台澎第3海纜是連接台灣與國內或全球網路的24條海底電纜之一。

阮仲慶表示，這類任務已成為對抗中國「灰色地帶」戰術的優先要務。這種戰術旨在消耗台灣資源，但又不至於構成正式的戰爭行為。8月28日這天，路透社成為首家隨行採訪這類巡邏行動的媒體。

阮仲慶指出：「他們的入侵行為已嚴重破壞台灣社會的和平與穩定。」他的巡防艇在今年2月台澎第3海纜停擺數小時後，曾押送由中國船員操縱的「宏泰58」貨輪接受調查。

他說：「我們正在加強該海域的巡邏，監控任何從事破壞性或干擾性活動的船隻。」

台灣政府已將今年兩起疑似水下破壞事件與中國相關船隻聯繫起來，其中一起發生在台灣北部。

中國國務院台灣事務辦公室未回應置評請求。國台辦先前曾表示，台灣在事實未明前「刻意炒作」中國可能涉拖斷海底電纜一事，並羅織罪名。

●24小時巡邏

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，波羅的海地區因一連串疑似水下破壞事件而處於高度警戒狀態，台灣也在這樣的背景下加強相關應對措施。

海巡署船艦現正在台澎第3海纜附近水域執行24小時全天候巡邏。

海巡署表示，警報系統會偵測以慢速進入台澎第3海纜1公里範圍內的船隻，同時雷達站數十名操作員會致力於識別可疑船隻。在派遣海巡署船艦前往驅離前，會先對這些船隻發出無線電警告。

台灣國安會副秘書長林飛帆對路透社表示：「台灣是面臨這類問題最嚴重的國家之一。我們確實離中國非常近，而且許多海底電纜密集區域極易受到破壞。」

這項任務已使海巡署資源緊繃；在這塊區域作業的8艘船與近500名人員，同時還需負責救生任務和海上執法。

在海巡署的重點監控名單上，有96艘與中國有關、被台灣列入黑名單的船隻。許多船隻掛著在第三國註冊的權宜旗，以規避稅收和法規。

一位聽取相關簡報的台灣高階安全官員表示，台灣也正在監控近400艘其他與中國有關的船隻，包括可能被改裝為軍用船的貨輪。

這位官員還說，台灣正與其他「理念相近」的國家共享這些船隻的即時位置情資。由於事涉敏感，這位官員要求匿名。

駐守台澎第3海纜附近的海巡署海巡隊隊長簡日成指著幾艘破舊的中國船隻說：「那些船就像砲灰，一堆廢鐵。他們用極少的資源就能干擾、切斷我們的連結，在整個台灣社會製造動盪。」

監控 海巡署 海底電纜

