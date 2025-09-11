快訊

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

說好的輕薄？iPhone Air比iPhone 6厚一截曝數據 官網「正面示人」網狂酸

「台灣臀后」高雄總圖拍情色片 與男主角被依公然猥褻罪嫌送辦

因應城鎮戰大量傷患 各戰區地下或固定設施傷患後送站計畫曝光

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國防部軍醫局今年新編2億元預算，仿美軍成立「國軍前進外科小組裝備整備」。圖為示意，為烏克蘭軍醫官在哈爾科夫州的戰地醫院急救一名傷兵。圖／美聯社
國防部軍醫局今年新編2億元預算，仿美軍成立「國軍前進外科小組裝備整備」。圖為示意，為烏克蘭軍醫官在哈爾科夫州的戰地醫院急救一名傷兵。圖／美聯社

國軍近年依美軍指導，積極強化本島「城鎮戰」部署與戰場經營，但面對戰爭時可能產生的大量傷患，能否如美軍在戰地第二、三線地帶成立野戰醫院搶救傷患？國防部軍醫局表示，國軍醫院已建立相當數量的前進外科小組，戰時可於各作戰區地下空間或固定設施開設傷患後送管制站，以提供重傷、無法立即後送的官兵先期治療，機動轉進至安全地帶。

國防部軍醫局今年新編2億元預算，仿美軍成立「國軍前進外科小組裝備整備」。軍醫局說，這個小組能在地區醫療量能不足時，即時提供重傷官兵到院前緊急手術需求，暫時穩定生命徵象。

不在國軍重視本島「城鎭作戰」下，各軍醫院都位在都會區，戰時極易遭戰火波及，軍醫部門及各軍醫院，是否有在各作戰區後方安全地帶，為受傷後送官兵開設野戰醫院的規劃？是否準備好方案？會否在未來漢光演習實兵中加以驗證？

軍醫局表示，配合衛生福利部「韌性國家醫療整備計畫」，國軍醫院已建立相當數量之前進外科小組，可與各作戰區衛生營（連）開設傷患後送管制站結合，於地下空間或固定設施開設，以提供重傷、無法立即後送之官兵先期治療，暫時穩定生命徵象；再依作戰進程，機動轉進至安全地帶。

軍醫局說，配合各式演練時機，自2023年11月起，迄今年8月止，已於各作戰區含馬防部等地，辦理多場次「軍、公、民營醫療整合演練」；另於今年漢光演習，驗證「整合軍、公、民醫療體系遂行戰傷醫療及傷患安置」科目，以提升戰時傷患救治能量。

國軍 國防部 漢光演習

延伸閱讀

《英雄聯盟》Bug真的修不完？Riot資深工程師嘆：小組只有三人 心有餘力不足

船班停航斷醫療路 馬祖海巡緊急派艇送車禍傷患緊急就醫

回應菲澳加南海聯合巡航 共軍南部戰區：破壞地區和平穩定

阿富汗強震 無國界醫生籲台灣捐款救援

相關新聞

美眾院通過2026國防授權法 台灣安全合作倡議上調至10億美元

美國聯邦眾議院10日通過「2026年度美國國防授權法」，未來有助於加速美國國防部的採購程序；跨黨派眾議員也聯手表達對台支...

因應城鎮戰大量傷患 各戰區地下或固定設施傷患後送站計畫曝光

國軍近年依美軍指導，積極強化本島「城鎮戰」部署與戰場經營，但面對戰爭時可能產生的大量傷患，能否如美軍在戰地第二、三線地帶...

美中防長通話 學者：通往川習會的道路更平順

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）9日與中國大陸國防部長董軍通話，美國國防部指出，赫塞斯向中方表示，美國在亞...

海巡租賃空中有人機隊台廠打得火熱 海巡卻另結新歡？

無人機進步神速，包括能垂直起降的中、遠型無人機，許多都是美軍、美國海上防衛隊現役機，海巡署建構有人機隊政策風向似有轉變。 海巡署曾評估以民間租賃方式，以有人機隊巡邏、偵巡周邊水域。這些定翼機、直升機的優勢還在嗎？

索馬利蘭海巡生就讀我海軍官校 日前順利進階

我國海巡署今年與索馬利蘭共和國政府簽定海巡合作協定，索國並派遣一位海岸警衛隊學生來台就讀海軍官校，月前由官校實習幹部為他...

部隊鍋EP235｜中共「九三閱兵」的弦外之音 透露什麼戰略思維轉變？

中共在9月3日舉行閱兵，除了展現新式裝備，背後更藏了什麼戰略宣傳意義？10年前習近平在天安門上宣布裁軍30萬人，10年後軍改的成果，是火力的萎縮還是更大的擴張？本集邀請到國防院委任副研究員揭仲來解析，中共「九三閱兵」的弦外之音。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。