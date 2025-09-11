因應城鎮戰大量傷患 各戰區地下或固定設施傷患後送站計畫曝光

國軍近年依美軍指導，積極強化本島「城鎮戰」部署與戰場經營，但面對戰爭時可能產生的大量傷患，能否如美軍在戰地第二、三線地帶成立野戰醫院搶救傷患？國防部軍醫局表示，國軍醫院已建立相當數量的前進外科小組，戰時可於各作戰區地下空間或固定設施開設傷患後送管制站，以提供重傷、無法立即後送的官兵先期治療，機動轉進至安全地帶。

國防部軍醫局今年新編2億元預算，仿美軍成立「國軍前進外科小組裝備整備」。軍醫局說，這個小組能在地區醫療量能不足時，即時提供重傷官兵到院前緊急手術需求，暫時穩定生命徵象。

不在國軍重視本島「城鎭作戰」下，各軍醫院都位在都會區，戰時極易遭戰火波及，軍醫部門及各軍醫院，是否有在各作戰區後方安全地帶，為受傷後送官兵開設野戰醫院的規劃？是否準備好方案？會否在未來漢光演習實兵中加以驗證？

軍醫局表示，配合衛生福利部「韌性國家醫療整備計畫」，國軍醫院已建立相當數量之前進外科小組，可與各作戰區衛生營（連）開設傷患後送管制站結合，於地下空間或固定設施開設，以提供重傷、無法立即後送之官兵先期治療，暫時穩定生命徵象；再依作戰進程，機動轉進至安全地帶。

軍醫局說，配合各式演練時機，自2023年11月起，迄今年8月止，已於各作戰區含馬防部等地，辦理多場次「軍、公、民營醫療整合演練」；另於今年漢光演習，驗證「整合軍、公、民醫療體系遂行戰傷醫療及傷患安置」科目，以提升戰時傷患救治能量。

