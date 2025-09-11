快訊

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

說好的輕薄？iPhone Air比iPhone 6厚一截曝數據 官網「正面示人」網狂酸

「台灣臀后」高雄總圖拍情色片 與男主角被依公然猥褻罪嫌送辦

14架次共機越中線擾台 國軍嚴密監控

中央社／ 台北11日電

國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，14架次共機逾越台灣海峽中線侵擾北部、西南及東部空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機14架次（其中14架次逾越台灣海峽中線進入北部、西南及東部空域）、共艦5艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

飛彈 國防部 海峽中線

延伸閱讀

試探北約？波蘭稱9架俄國無人機入侵空域 4架被擊落

13架次共機越中線擾周邊空域 國軍監控

國防部10月底前發補償金 花蓮3鄉鎮市都能申請領取

2架次共機越中線擾北部空域 國軍嚴密監控

相關新聞

美眾院通過2026國防授權法 台灣安全合作倡議上調至10億美元

美國聯邦眾議院10日通過「2026年度美國國防授權法」，未來有助於加速美國國防部的採購程序；跨黨派眾議員也聯手表達對台支...

因應城鎮戰大量傷患 各戰區地下或固定設施傷患後送站計畫曝光

國軍近年依美軍指導，積極強化本島「城鎮戰」部署與戰場經營，但面對戰爭時可能產生的大量傷患，能否如美軍在戰地第二、三線地帶...

美中防長通話 學者：通往川習會的道路更平順

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）9日與中國大陸國防部長董軍通話，美國國防部指出，赫塞斯向中方表示，美國在亞...

海巡租賃空中有人機隊台廠打得火熱 海巡卻另結新歡？

無人機進步神速，包括能垂直起降的中、遠型無人機，許多都是美軍、美國海上防衛隊現役機，海巡署建構有人機隊政策風向似有轉變。 海巡署曾評估以民間租賃方式，以有人機隊巡邏、偵巡周邊水域。這些定翼機、直升機的優勢還在嗎？

索馬利蘭海巡生就讀我海軍官校 日前順利進階

我國海巡署今年與索馬利蘭共和國政府簽定海巡合作協定，索國並派遣一位海岸警衛隊學生來台就讀海軍官校，月前由官校實習幹部為他...

部隊鍋EP235｜中共「九三閱兵」的弦外之音 透露什麼戰略思維轉變？

中共在9月3日舉行閱兵，除了展現新式裝備，背後更藏了什麼戰略宣傳意義？10年前習近平在天安門上宣布裁軍30萬人，10年後軍改的成果，是火力的萎縮還是更大的擴張？本集邀請到國防院委任副研究員揭仲來解析，中共「九三閱兵」的弦外之音。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。