14架次共機越中線擾台 國軍嚴密監控

無人機進步神速，包括能垂直起降的中、遠型無人機，許多都是美軍、美國海上防衛隊現役機，海巡署建構有人機隊政策風向似有轉變。 海巡署曾評估以民間租賃方式，以有人機隊巡邏、偵巡周邊水域。這些定翼機、直升機的優勢還在嗎？

2025-09-11 07:30