快訊

Joeman搶先開箱iPhone Air！手感舒適、金屬邊框亮眼 果粉：想買了

普發現金最快10月就能領！ 發放方式、領取資格一次看

脖子粗細也能預知健康狀況 專家告訴你多少公分已透露疾病警訊

美眾院通過2026國防授權法 台灣安全合作倡議上調至10億美元

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國會山莊。記者陳熙文／攝影
美國國會山莊。記者陳熙文／攝影

美國聯邦眾議院10日通過「2026年度美國國防授權法」，未來有助於加速美國國防部的採購程序；跨黨派眾議員也聯手表達對台支持，同意繼續納入「台灣安全合作倡議」，並上調至10億美元。

眾議院10日審查「2026年度美國國防授權法」（National Defense Authorization Act of 2026），最終以231票比196票通過8千多億美元的國防預算，同時也加速美國國防部未來的採購程序，主要減少國防部對於新採購項目的批准時間。

共和黨議員葛林（Marjorie Taylor Greene）曾提出修正案，意圖阻止在2026國防授權法中繼續資金援助烏克蘭，同時也刪除「台灣安全合作倡議」的預算，不過遭到跨黨派眾議員聯手否決。

美國去年參考與烏克蘭的的合作模式，通過國防授權法案，納入台灣安全合作倡議（Taiwan Security Cooperation Initiative），最高可動用3億美元提供台灣軍備及關鍵作戰訓練，協助台灣抵禦侵略。

美國眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on the Chinese Communist Party）10日發出新聞稿指出，今年的台灣安全合作倡議將預算提高至10億美元。

此外，特別委員會也指出，今年度的國防授權法也要求美國國防部的快速採購辦公室與台灣建立戰略國防科技夥伴關係，同時也擴大針對台灣軍事準備程度，以及美國和盟友的應變計畫的報告。

眾議員 美國國防 國防授權法案

延伸閱讀

美國丹佛市郊高中發生槍擊 3青少年重傷包括槍手

富蘭克林2025年第4季投資策略：三迎策略 掌握政策及旺季行情

美執法機關突襲逮捕300多名南韓工人 律師曝「多數人似乎合法工作」

美中防長通話 學者：通往川習會的道路更平順

相關新聞

美眾院通過2026國防授權法 台灣安全合作倡議上調至10億美元

美國聯邦眾議院10日通過「2026年度美國國防授權法」，未來有助於加速美國國防部的採購程序；跨黨派眾議員也聯手表達對台支...

美中防長通話 學者：通往川習會的道路更平順

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）9日與中國大陸國防部長董軍通話，美國國防部指出，赫塞斯向中方表示，美國在亞...

海巡租賃空中有人機隊台廠打得火熱 海巡卻另結新歡？

無人機進步神速，包括能垂直起降的中、遠型無人機，許多都是美軍、美國海上防衛隊現役機，海巡署建構有人機隊政策風向似有轉變。 海巡署曾評估以民間租賃方式，以有人機隊巡邏、偵巡周邊水域。這些定翼機、直升機的優勢還在嗎？

索馬利蘭海巡生就讀我海軍官校 日前順利進階

我國海巡署今年與索馬利蘭共和國政府簽定海巡合作協定，索國並派遣一位海岸警衛隊學生來台就讀海軍官校，月前由官校實習幹部為他...

部隊鍋EP235｜中共「九三閱兵」的弦外之音 透露什麼戰略思維轉變？

中共在9月3日舉行閱兵，除了展現新式裝備，背後更藏了什麼戰略宣傳意義？10年前習近平在天安門上宣布裁軍30萬人，10年後軍改的成果，是火力的萎縮還是更大的擴張？本集邀請到國防院委任副研究員揭仲來解析，中共「九三閱兵」的弦外之音。

賴總統再緬懷日治時期三叉山事件 陸航運送殘骸下山典藏

賴總統臉書今天再次回顧發生在1945年9月發生台東關山山區的「三叉山事件」，強調強調應當省思二戰帶給人們「團結必勝、侵略...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。