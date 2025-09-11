美眾院通過2026國防授權法 台灣安全合作倡議上調至10億美元
美國聯邦眾議院10日通過「2026年度美國國防授權法」，未來有助於加速美國國防部的採購程序；跨黨派眾議員也聯手表達對台支持，同意繼續納入「台灣安全合作倡議」，並上調至10億美元。
眾議院10日審查「2026年度美國國防授權法」（National Defense Authorization Act of 2026），最終以231票比196票通過8千多億美元的國防預算，同時也加速美國國防部未來的採購程序，主要減少國防部對於新採購項目的批准時間。
共和黨議員葛林（Marjorie Taylor Greene）曾提出修正案，意圖阻止在2026國防授權法中繼續資金援助烏克蘭，同時也刪除「台灣安全合作倡議」的預算，不過遭到跨黨派眾議員聯手否決。
美國去年參考與烏克蘭的的合作模式，通過國防授權法案，納入台灣安全合作倡議（Taiwan Security Cooperation Initiative），最高可動用3億美元提供台灣軍備及關鍵作戰訓練，協助台灣抵禦侵略。
美國眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on the Chinese Communist Party）10日發出新聞稿指出，今年的台灣安全合作倡議將預算提高至10億美元。
此外，特別委員會也指出，今年度的國防授權法也要求美國國防部的快速採購辦公室與台灣建立戰略國防科技夥伴關係，同時也擴大針對台灣軍事準備程度，以及美國和盟友的應變計畫的報告。
