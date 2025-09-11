快訊

美中防長通話 學者：通往川習會的道路更平順

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）9日與中國大陸國防部長董軍通話，美國國防部指出，赫塞斯向中方表示，美國在亞太地區具有重大利益，並會堅決保護那些利益。

有學者分析表示，這並不代表美中在九三閱兵後關係的改善，但確實為接下來可能在APEC舉行的川習會鋪路。

美中兩國防長9日首度通話，據央視新聞報導，兩人是視訊通話；董軍表示，兩軍關係應基於平等尊重與和平共處，並警告任何「以武助獨」、「以台制華」或外部干涉中國的行徑都將挫敗；同時，中方將與區域國家共同維護南海穩定，堅決反對外部挑釁。

據新華社報導，董軍在電話中說道，要秉持開放態度，保持溝通交往，建構平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係。要尊重彼此核心利益。他強調，「任何『以武助獨』、『以台製華』圖謀和干涉都將被挫敗」。

董軍還表示，中方致力於與區域國家一道維護南海和平穩定，堅決反對個別國家侵權挑釁、域外國家蓄意煽情。中方始終專注發展自己，堅定捍衛自身正當權益，遏制、威懾、干涉中國是絕對行不通的。

美國國防部則發出新聞稿表示，赫塞斯在通話中明確表達，美國無意與中國衝突，也不追求中國更換政權或者箝制中國；同時，赫塞斯也直率地表明，美國在亞太地區具有重大利益，並會堅決保護那些利益。

新聞稿指出，兩國防長用坦白和有建設性的態度討論不同議題，也同意未來有更多的討論。

賓州大學Perry World House高級專案經理善學（Thomas J.Shattuck ）表示，美中防長通話並不能代表美中關係有任何改善，尤其美國總統川普日前對中國九三閱兵的反應透露出不滿，美中關係還沒有得到修復。

不過，亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會即將在10月底於南韓舉行，到時有可能在場邊舉行「川習會」，善學也說，美中防長通話讓川習會的道路更平順。

我駐美代表俞大㵢則回應說，美中之間雖然有歧見，但美方非常重視對話，以免造成任何的誤判；俞大㵢認為說，美中在國防上有對話是應該的，但他相信美國非常清楚誰才是印太地區的挑釁者、誰才是被挑釁的一方。

