役男新制上路挨批沒緩衝期 內政部：為防「假僑民、真逃兵」

中央社／ 台北10日電
內政部8日施行新版「歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法」，遭批沒有緩衝期。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
內政部8日施行新版「歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法」，遭批沒有緩衝期。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

內政部8日施行新版「歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法」，遭批沒有緩衝期。內政部今天說，新制1個月前就預告，且與僑委會等充分溝通，且新制是為避免「假僑民、真逃兵」，才會要求修正僑民役男入境後再出境的辦理程序，需檢附役政用華僑身分證明書等等文件。

新版歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法已於8日上路，媒體報導，新制未有緩衝期間且程序繁瑣。內政部今天透過新聞稿指出，依據憲法及兵役法規定，中華民國男子皆有服兵役義務，維持兵役公平為各界共識，歸化國籍者及歸國僑民服役辦法已逾23年未修正，這次調整目標是為平衡兼顧兵役公平性，並保障合法僑民役男權益。

內政部表示，僑民役男服役新制已於發布1個月前辦理草案預告程序、廣泛蒐集各界意見，並與僑委會及相關機關充分討論溝通。

內政部說，新制目的在衡平僑民服役規範及維護兵役公平性，重新界定僑民役男與僑居地的連結，以及僑民役男身分認定的標準合理化，才會要求僑民役男入境後再出境的辦理程序，需檢附「役政用華僑身分證明書」、「往返僑居地之證明文件」等文件，避免假僑民、真逃兵。

對於未能及時準備相關資料的僑民役男，內政部也準備配套措施。內政部指出，將提供僑民役男以「一般役男身分」申請出境，再於出境後4個月內補交相關文件即可，並未限制役男出境。

內政部說，已函請僑委會、外交部、移民署及各地方政府協助轉知僑民役男相關規範，未來將持續宣導，以利役男提前準備、順利適應，且要落實新規定。

役男 兵役 內政部

相關新聞

索馬利蘭海巡生就讀我海軍官校 日前順利進階

我國海巡署今年與索馬利蘭共和國政府簽定海巡合作協定，索國並派遣一位海岸警衛隊學生來台就讀海軍官校，月前由官校實習幹部為他...

部隊鍋EP235｜中共「九三閱兵」的弦外之音 透露什麼戰略思維轉變？

中共在9月3日舉行閱兵，除了展現新式裝備，背後更藏了什麼戰略宣傳意義？10年前習近平在天安門上宣布裁軍30萬人，10年後軍改的成果，是火力的萎縮還是更大的擴張？本集邀請到國防院委任副研究員揭仲來解析，中共「九三閱兵」的弦外之音。

賴總統再緬懷日治時期三叉山事件 陸航運送殘骸下山典藏

賴總統臉書今天再次回顧發生在1945年9月發生台東關山山區的「三叉山事件」，強調強調應當省思二戰帶給人們「團結必勝、侵略...

總統分享「三叉山事件」 強調以團結拒絕威權野心

總統賴清德今天分享「三叉山事件」，他表示，當省思二戰帶給人們「團結必勝、侵略必敗」的共同教訓時，80年前，曾經有一群人，...

二戰結束80週年 三叉山事件仍有謎團未解

民國34年載運戰俘歸國的美國軍機在台灣三叉山附近墜毀，機上25人及上山搶救的26名日本軍警及台東民眾罹難。這起鮮為人知、...

遺落深山80年 墜毀中央山脈美軍機機槍被運下山

民國34年二戰結束，一架載運戰俘的美軍轟炸機墜毀台灣三叉山附近，機上25人加上前往搶救的26名日本軍警和台東民眾全數罹難...

