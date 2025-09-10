役男新制上路挨批沒緩衝期 內政部：為防「假僑民、真逃兵」

內政部8日施行新版「歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法」，遭批沒有緩衝期。內政部今天說，新制1個月前就預告，且與僑委會等充分溝通，且新制是為避免「假僑民、真逃兵」，才會要求修正僑民役男入境後再出境的辦理程序，需檢附役政用華僑身分證明書等等文件。

新版歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法已於8日上路，媒體報導，新制未有緩衝期間且程序繁瑣。內政部今天透過新聞稿指出，依據憲法及兵役法規定，中華民國男子皆有服兵役義務，維持兵役公平為各界共識，歸化國籍者及歸國僑民服役辦法已逾23年未修正，這次調整目標是為平衡兼顧兵役公平性，並保障合法僑民役男權益。

內政部表示，僑民役男服役新制已於發布1個月前辦理草案預告程序、廣泛蒐集各界意見，並與僑委會及相關機關充分討論溝通。

內政部說，新制目的在衡平僑民服役規範及維護兵役公平性，重新界定僑民役男與僑居地的連結，以及僑民役男身分認定的標準合理化，才會要求僑民役男入境後再出境的辦理程序，需檢附「役政用華僑身分證明書」、「往返僑居地之證明文件」等文件，避免假僑民、真逃兵。

對於未能及時準備相關資料的僑民役男，內政部也準備配套措施。內政部指出，將提供僑民役男以「一般役男身分」申請出境，再於出境後4個月內補交相關文件即可，並未限制役男出境。

內政部說，已函請僑委會、外交部、移民署及各地方政府協助轉知僑民役男相關規範，未來將持續宣導，以利役男提前準備、順利適應，且要落實新規定。

