索馬利蘭海巡生就讀我海軍官校 日前順利進階

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
我國海巡署今年與索馬利蘭共和國政府簽定海巡合作協定，索國並派遣一位海岸警衛隊學生來台就讀海軍官校，月前由海官的學長為他掛上年級階。圖／取自臉書爆廢公社網頁
我國海巡署今年與索馬利蘭共和國政府簽定海巡合作協定，索國並派遣一位海岸警衛隊學生來台就讀海軍官校，月前由海官的學長為他掛上年級階。圖／取自臉書爆廢公社網頁

我國海巡署今年與索馬利蘭共和國政府簽定海巡合作協定，索國並派遣一位海岸警衛隊學生來台就讀海軍官校，月前由官校實習幹部為他掛上年級階。

海巡署7月間舉行「台索海巡合作協定」簽署儀式，合作協定涵蓋訓練交流、海難救助等重點，象徵台、索建立更緊密民主夥伴關係。

索國海巡生掛階的畫面，流傳到「爆廢公社」等臉書社群，被訛傳為美方人員。海軍澄清，畫面中的友盟學生是索馬利蘭海巡生，由海巡署委託代訓。

索馬利蘭的「國民武裝部隊」是由陸軍、海岸警衛隊和警察部隊組成，約有3萬人。

