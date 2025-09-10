索馬利蘭海巡生就讀我海軍官校 日前順利進階
我國海巡署今年與索馬利蘭共和國政府簽定海巡合作協定，索國並派遣一位海岸警衛隊學生來台就讀海軍官校，月前由官校實習幹部為他掛上年級階。
海巡署7月間舉行「台索海巡合作協定」簽署儀式，合作協定涵蓋訓練交流、海難救助等重點，象徵台、索建立更緊密民主夥伴關係。
索國海巡生掛階的畫面，流傳到「爆廢公社」等臉書社群，被訛傳為美方人員。海軍澄清，畫面中的友盟學生是索馬利蘭海巡生，由海巡署委託代訓。
索馬利蘭的「國民武裝部隊」是由陸軍、海岸警衛隊和警察部隊組成，約有3萬人。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言