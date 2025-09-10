賴總統再緬懷日治時期三叉山事件 陸航運送殘骸下山典藏
賴總統臉書今天再次回顧發生在1945年9月發生台東關山山區的「三叉山事件」，強調強調應當省思二戰帶給人們「團結必勝、侵略必敗」的共同教訓。軍聞社及青年日報今天也報導，政府派員於6月間前往嘉明湖山區安靈追思，並將散落當地的機槍殘骸以CH-47直升機運回山下，準備日後典藏紀念。
賴總統於8月15日發表的終戰日感言，以及近期關於九三軍人節談話，由於僅稱終戰，未提到抗戰勝利，引發各界質疑。賴總統臉書今天發文，再次緬懷三叉山事件，軍聞社及青年日報也同步發表報導及影音，記錄政府派遣團隊攀登事發地點慰靈及搜尋殘骸的經過。
據軍聞社報導，1945年9月10日，一架載運美、澳、荷籍獲釋盟軍戰俘返國的美軍轟炸機「清算者」（Liquidator），在颱風「烏蘇拉」肆虐下，於中央山脈南端、海拔逾3000公尺的三叉山失事墜毀，機上25人無一生還。消息傳出後，台東地方各界不畏山高路險與惡劣天候入山馳援；但接踵而至的「珍」颱風夾帶強風豪雨，最終造成日本憲兵、警察與阿美、布農、卑南、平埔、福佬、客家等族群共26人殉難。
軍聞社指出，政府於今年6月底組成任務小隊，跋山涉水重返三叉山，展開為期4天3夜的安靈行程。隊員在山頂舉行莊嚴祈禱，獻花、獻酒並堆砌石塔祈願，以虔敬行動向罹難者致上最高敬意，象徵國家與人民對歷史的銘記不忘。
任務小隊並探勘失事區域；9月8日，由陸航CH-47直升機在嘉明湖附近降落，將部分機槍等殘骸載返並暫置保存，後續將由軍事博物館進行典藏。
軍聞社強調，當全球民主社會回望二戰「團結必勝、侵略必敗」的歷史教訓，三叉山事件凸顯在極端天候與艱困地形下，不分國界、不分族群身分，共同馳援的人道精神；這不僅是地方歷史，更是人類共同價值的展現。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言