賴總統再緬懷日治時期三叉山事件 陸航運送殘骸下山典藏

賴總統臉書今天再次回顧發生在1945年9月發生台東關山山區的「三叉山事件」，強調強調應當省思二戰帶給人們「團結必勝、侵略必敗」的共同教訓。軍聞社及青年日報今天也報導，政府派員於6月間前往嘉明湖山區安靈追思，並將散落當地的機槍殘骸以CH-47直升機運回山下，準備日後典藏紀念。

賴總統於8月15日發表的終戰日感言，以及近期關於九三軍人節談話，由於僅稱終戰，未提到抗戰勝利，引發各界質疑。賴總統臉書今天發文，再次緬懷三叉山事件，軍聞社及青年日報也同步發表報導及影音，記錄政府派遣團隊攀登事發地點慰靈及搜尋殘骸的經過。

據軍聞社報導，1945年9月10日，一架載運美、澳、荷籍獲釋盟軍戰俘返國的美軍轟炸機「清算者」（Liquidator），在颱風「烏蘇拉」肆虐下，於中央山脈南端、海拔逾3000公尺的三叉山失事墜毀，機上25人無一生還。消息傳出後，台東地方各界不畏山高路險與惡劣天候入山馳援；但接踵而至的「珍」颱風夾帶強風豪雨，最終造成日本憲兵、警察與阿美、布農、卑南、平埔、福佬、客家等族群共26人殉難。

軍聞社指出，政府於今年6月底組成任務小隊，跋山涉水重返三叉山，展開為期4天3夜的安靈行程。隊員在山頂舉行莊嚴祈禱，獻花、獻酒並堆砌石塔祈願，以虔敬行動向罹難者致上最高敬意，象徵國家與人民對歷史的銘記不忘。

任務小隊並探勘失事區域；9月8日，由陸航CH-47直升機在嘉明湖附近降落，將部分機槍等殘骸載返並暫置保存，後續將由軍事博物館進行典藏。

軍聞社強調，當全球民主社會回望二戰「團結必勝、侵略必敗」的歷史教訓，三叉山事件凸顯在極端天候與艱困地形下，不分國界、不分族群身分，共同馳援的人道精神；這不僅是地方歷史，更是人類共同價值的展現。

