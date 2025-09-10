快訊

尼泊爾年輕人怒吼中！反對社群禁令，抗爭逼總理下台

別驚慌！電信三雄10日下午4時 進行災防訊息測試

台灣人冤大頭？iPhone 17出國買划算嗎 1圖看價差、美國省萬元

賴總統再緬懷日治時期三叉山事件 陸航運送殘骸下山典藏

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴總統臉書再次回顧「三叉山事件」，軍聞社也報導，政府派員於6月間前往嘉明湖山區安靈追思，並將散落當地的機槍殘骸以CH-47直升機運回山下，準備日後典藏紀念。圖／軍聞社提供
賴總統臉書再次回顧「三叉山事件」，軍聞社也報導，政府派員於6月間前往嘉明湖山區安靈追思，並將散落當地的機槍殘骸以CH-47直升機運回山下，準備日後典藏紀念。圖／軍聞社提供

賴總統臉書今天再次回顧發生在1945年9月發生台東關山山區的「三叉山事件」，強調強調應當省思二戰帶給人們「團結必勝、侵略必敗」的共同教訓。軍聞社及青年日報今天也報導，政府派員於6月間前往嘉明湖山區安靈追思，並將散落當地的機槍殘骸以CH-47直升機運回山下，準備日後典藏紀念。

賴總統於8月15日發表的終戰日感言，以及近期關於九三軍人節談話，由於僅稱終戰，未提到抗戰勝利，引發各界質疑。賴總統臉書今天發文，再次緬懷三叉山事件，軍聞社及青年日報也同步發表報導及影音，記錄政府派遣團隊攀登事發地點慰靈及搜尋殘骸的經過。

據軍聞社報導，1945年9月10日，一架載運美、澳、荷籍獲釋盟軍戰俘返國的美軍轟炸機「清算者」（Liquidator），在颱風「烏蘇拉」肆虐下，於中央山脈南端、海拔逾3000公尺的三叉山失事墜毀，機上25人無一生還。消息傳出後，台東地方各界不畏山高路險與惡劣天候入山馳援；但接踵而至的「珍」颱風夾帶強風豪雨，最終造成日本憲兵、警察與阿美、布農、卑南、平埔、福佬、客家等族群共26人殉難。

軍聞社指出，政府於今年6月底組成任務小隊，跋山涉水重返三叉山，展開為期4天3夜的安靈行程。隊員在山頂舉行莊嚴祈禱，獻花、獻酒並堆砌石塔祈願，以虔敬行動向罹難者致上最高敬意，象徵國家與人民對歷史的銘記不忘。

任務小隊並探勘失事區域；9月8日，由陸航CH-47直升機在嘉明湖附近降落，將部分機槍等殘骸載返並暫置保存，後續將由軍事博物館進行典藏。

軍聞社強調，當全球民主社會回望二戰「團結必勝、侵略必敗」的歷史教訓，三叉山事件凸顯在極端天候與艱困地形下，不分國界、不分族群身分，共同馳援的人道精神；這不僅是地方歷史，更是人類共同價值的展現。

賴總統臉書再次回顧「三叉山事件」，軍聞社也報導，政府派員於6月間前往嘉明湖山區安靈追思，並將散落當地的機槍殘骸以CH-47直升機運回山下，準備日後典藏紀念。圖／軍聞社提供
賴總統臉書再次回顧「三叉山事件」，軍聞社也報導，政府派員於6月間前往嘉明湖山區安靈追思，並將散落當地的機槍殘骸以CH-47直升機運回山下，準備日後典藏紀念。圖／軍聞社提供
賴總統臉書再次回顧「三叉山事件」，軍聞社也報導，政府派員於6月間前往嘉明湖山區安靈追思，並將散落當地的機槍殘骸以CH-47直升機運回山下，準備日後典藏紀念。圖／軍聞社提供
賴總統臉書再次回顧「三叉山事件」，軍聞社也報導，政府派員於6月間前往嘉明湖山區安靈追思，並將散落當地的機槍殘骸以CH-47直升機運回山下，準備日後典藏紀念。圖／軍聞社提供

終戰 台東 賴清德

延伸閱讀

總統分享「三叉山事件」 強調以團結拒絕威權野心

金磚11國線上峰會譴責「關稅勒索」 呼籲捍衛貿易體制

影／總統宴請立委 盼黨籍立委成為與人民溝通的管道

沒有兩個太陽…柯文哲組法務小組專心司法 黨務黃國昌處理

相關新聞

華爾街日報：台海決勝關鍵在潛艦 我國安人士：強化反潛

華爾街日報八日報導，潛艦正成為美中競爭新戰場，目前美軍全球潛艦部隊有六成部署印太地區，專家研判台海若爆發戰爭，潛艦將是二...

賴總統再緬懷日治時期三叉山事件 陸航運送殘骸下山典藏

賴總統臉書今天再次回顧發生在1945年9月發生台東關山山區的「三叉山事件」，強調強調應當省思二戰帶給人們「團結必勝、侵略...

總統分享「三叉山事件」 強調以團結拒絕威權野心

總統賴清德今天分享「三叉山事件」，他表示，當省思二戰帶給人們「團結必勝、侵略必敗」的共同教訓時，80年前，曾經有一群人，...

二戰結束80週年 三叉山事件仍有謎團未解

民國34年載運戰俘歸國的美國軍機在台灣三叉山附近墜毀，機上25人及上山搶救的26名日本軍警及台東民眾罹難。這起鮮為人知、...

遺落深山80年 墜毀中央山脈美軍機機槍被運下山

民國34年二戰結束，一架載運戰俘的美軍轟炸機墜毀台灣三叉山附近，機上25人加上前往搶救的26名日本軍警和台東民眾全數罹難...

旗山、美濃禁飛無人機為盜採砂石案？軍方否認

高雄美濃地區大規模盜採砂石案，將當地挖成「大峽谷」並引發網友質疑國防部在當地劃設無人機禁航區，是為禁止無人機刺探盜採砂石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。