總統分享「三叉山事件」 強調以團結拒絕威權野心

總統賴清德今天分享「三叉山事件」，他表示，當省思二戰帶給人們「團結必勝、侵略必敗」的共同教訓時，80年前，曾經有一群人，無分國籍血緣，不用同盟、軸心區分彼此，只為了搭救生命而奮不顧身。這段人道救援故事，提醒所有人要用團結，拒絕威權野心。

總統上午在臉書發文表示，作為總統，帶領國家、守護主權是最重要的使命之一，除了持續強化國防，確保安全穩定現狀的不受到破壞，也要堅定記得這個島嶼上發生的所有事，記得先人們走過的歷史足跡。

總統說，喜歡登山的民眾，對要前往嘉明湖、或攀爬南二段會經過的百岳三叉山，應該都不陌生。80年前的二戰後不久發生的「三叉山事件」，是一場交織空難、山難與不分族群、跨國人道救援的故事。

賴總統說，1945年9月10日，一架載著獲釋盟軍戰俘的轟炸機，不幸墜毀於此，機上25人無一生還，他們是25位為了未曾謀面異國人民的自由與幸福，遠渡重洋投入戰場的年輕戰士。

他表示，同時間，在落難於殖民者多年的這塊土地上，也有這樣一群勇士，無畏強颱，組成搜救隊伍進入山區。那一刻，他們的腦海裡，不是敵我，而是每一條珍貴的生命。然而無情的強風暴雨最後造成日本憲警9人、阿美族12人、布農族1人、卑南族1人、平埔族1人、福佬1人、客家1人，計26名成員不幸殉難。

總統說，「80年後，我們沒有遺忘」。為了追思這段不應消失的歷史，告慰這些反抗侵略、救援生命的英靈，今年6月底，政府組成一支任務小隊，懷著深沉的崇敬，跋山涉水重返山頂，進行安靈儀式。

總統表示，隊伍也深入山林，探勘飛機失事地點。9月初，殘骸載返下山，規劃未來能有更妥善、有系統的紀錄與保存。

總統說，當省思二戰帶給人們「團結必勝、侵略必敗」的共同教訓時，80年前曾經有這樣一群人，無分國籍血緣，不再用同盟、軸心區分彼此，只為了搭救生命而奮不顧身。

總統表示，這段人道救援故事，提醒所有人要用團結，拒絕威權野心，並為彼此守住自由民主、區域穩定，才能奠定和平。

