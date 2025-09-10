二戰結束80週年 三叉山事件仍有謎團未解

快訊

中央社／ 台東縣10日電
圖為2001年受邀參加三叉山事件紀念揭碑儀式的罹難者家屬，細心尋找親人的名字。聯合報系資料照
民國34年載運戰俘歸國的美國軍機在台灣三叉山附近墜毀，機上25人及上山搶救的26名日本軍警及台東民眾罹難。這起鮮為人知、卻又傷痛無比的跨國籍救難事件，至今仍有謎團未解。

民國34年8月二次世界大戰結束，1個月後1架載運被日本俘虜的美軍和盟國戰俘的轟炸機，在中央山脈三叉山附近墜毀。

機上戰俘有11名美國人、4名荷蘭人、5名澳洲人，及5名機組人員，共25人全部罹難。

不僅如此，這起事件也造成上山搜救的關山庄（現今關山鎮）民包括12名阿美族人、1名閩南人、1名客家人、1名平埔族人、1名布農人，1名卑南族人、2名日警，及7名日本憲兵，總計26人罹難。

關山鎮公所民國87年委託中央研究院台灣史研究所前研究員施添福教授調查「三叉山事件」，根據調查，當年搜救的美軍撤離時提到「3年後將再派人前來收拾遇難者遺骸」，但訪談調查中未曾有美軍重返三叉山紀錄。

海端鄉初來部落96歲耆老古阿木今年6月間接受中央社記者訪問表示，當年他10幾歲，沒有參加搶救，但聽長輩說，事發當時搶救人員先將戰俘遺體就地埋葬，1年後委託利稻部落布農族人上山將骨骸帶回。

不過，利稻村民沒有印象在1年後上山幫忙將骨骸帶下山。當年發現墜機的利稻獵人兒子余阿勇表示，當年他父親和阿公在山上打獵，聽到爆炸聲趕到現場時，機身四散，「落在地上的人都死了」，於是獵人們就將死者衣服脫掉帶回，返回部落慶祝打獵時，就將衣服穿在身上，「當時在山上，衣服很少」。

日本警察到部落時看到以為部落有美國人，相當緊張，不敢進入部落，後來父親就告知日本警察墜機一事，日本警察趕緊向上通報，展開救援。

余阿勇說，印象中事發後部落有人上山想搬飛機殘骸下山賣，但沒有印象協助將骨骸運下山。

國軍退除役官兵委員會透過密蘇里榮光會長廖亨利查詢，民國39年2月22日遷葬於美國密蘇里州聖路易傑佛遜兵營國家公墓（Jefferson Barracks National Cemetery Section 78 Site 1007-09B）的16名美國軍人，是收到遺骸不是衣冠塚，但沒說明為何會合葬。

今年是二戰結束80週年，記者重返三叉山事件的拉庫音溪現場，看到包括機輪、引擎、水壺、蒙皮及5挺機槍等大小零件散落滿地，當時慘狀依然怵目驚心，留下一頁可歌可泣的中、日、美跨國籍搶救事件。

