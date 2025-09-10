華爾街日報：台海決勝關鍵在潛艦 我國安人士：強化反潛

華爾街日報八日報導，潛艦正成為美中競爭新戰場，目前美軍全球潛艦部隊有六成部署印太地區，專家研判台海若爆發戰爭，潛艦將是二戰以來最可能左右戰局的關鍵武器。屆時中國或以常規動力與核動力潛艦封鎖台灣，美軍則可能動用新式維吉尼亞級等攻擊潛艦反制，獵殺中方艦艇並阻斷補給。

美國仍擁有更先進的全核動力潛艦與隱形技術優勢，但受制於產能不足，中國潛艦艦隊則在技術與規模上急速成長，潛艦變得更安靜且致命。華府智庫「傳統基金會」資深研究員薩德勒指出，中國潛艦技術飛躍，能顯著降低噪音，變得極難追蹤。

原型艦沉沒 陸新潛艦受挫

中國開發中的○九五型新艦預計配備巡弋飛彈垂直發射管，具備高度隱匿性。改良後的常規動力「元級」潛艦則採用「不依賴空氣推進」技術，可更長時間潛航。北京在九三閱兵時展示水下載具與自主魚雷，顯示研發多樣化。不過，中國一款結合核能與常規動力的小型攻擊潛艦，去年因原型艦在船廠沉沒而進度受挫。

美軍整體來說技術仍領先，擁有更安靜、火力更強的全核動力艦隊。維吉尼亞級攻擊潛艦正進行升級，將具備更大載彈量與隱匿性能。美軍同時導入人工智慧、水下載具與感測器，強化水下作戰。

美造艦產能不足 維護延宕

然而，美國正面臨造艦產能不足。數據顯示，二○二三財政年度僅百分之六十七的攻擊潛艦能保持戰備，部分因維護延宕而長期閒置。新艦建造速度也遠低於需求，首艘哥倫比亞級彈道飛彈潛艦延後至二○二九年交付，新一代ＳＳＮ（Ｘ）核動力攻擊潛艦更要等到二○四○年代才可能開工。

專家研判，若北京入侵台灣，中國或動用常規潛艦回防沿海，並以新型核動力潛艦阻止美國馳援。美軍潛艦則可能攻擊與追獵中國艦艇，或試圖將中國艦艇困在台灣海峽，阻止對台形成包圍。另外，美軍潛艦同時具備飛彈攻陸能力，可直接打擊中國內陸目標，並切斷中國向南方的補給航線。

日韓英法 恐隨情勢被捲入

屆時若情勢升溫，日本、南韓、新加坡、澳洲甚至法國與英國恐被捲入，加入對抗中國聯盟，而這些國家的潛艦可能被派遣執行各種任務，從直接作戰、護航海上運輸線，或阻止中國取得關鍵資源。

華府智庫「國防重點」軍事分析主任卡瓦納說，潛艦極具價值，相對小規模的投入就能投射龐大軍事力量，不需大量人員，也不像戰機或水面艦艇暴露在中國飛彈威脅下。

針對華爾街日報這篇報導，我國安人士表示，台灣自二○一六年開始推動潛艦國造，是為衝突發生時能扼守關鍵海域，確保第一島鏈不被突破。除發展潛艦國造能力，我方也要強化水下感知能力及反潛能力。國防部明年度預算和即將送審的國防特別預算，都會有若干程度反映在新能力的建構上。

