聽新聞
0:00 / 0:00
旗山、美濃禁飛無人機為盜採砂石案？軍方否認
高雄美濃地區大規模盜採砂石案，將當地挖成「大峽谷」並引發網友質疑國防部在當地劃設無人機禁航區，是為禁止無人機刺探盜採砂石。海軍司令部晚間澄清，旗山、美濃訓練空域早在民國71年就已劃設，為因應無人機用途廣泛，才與地方協調禁航區操作申請程序，並無「保護盜採安全」的情況。
國民黨立委柯志恩近期揭發高雄美濃大規模盜採土石案，農地及國有地遭違法開挖演變成面積超過6公頃的「大峽谷」。網友進一步質疑，國防部今年6月公告將旗山、美濃劃定為無人機禁航區，其實是為了阻止無人機發掘盜採砂石案情。
海軍司令部晚間表示，海軍航空部隊現有旗山、美濃訓練空域，係自民國71年4月起，經民航局劃設迄今，均未肇生危安及擾民情事；因應無人機用途愈加廣泛，考量海軍訓練空域飛航安全，今年6月25日起，需於飛行前提出申請。
海軍表示，為反映民情，滿足地區農務及無人機培訓需求，海軍於今年7月3日邀集有關單位，就民用無人機於禁航區操作申請，共商妥適方式，可經由一次性申請，免除多次申請之程序，以達簡化程序與便民服務，並於8月4日公告。
海軍強調，針對網路散播「該區域禁止無人機飛行」、「美濃軍事禁飛是保護盜採安全」等情，從無類案，此為不實訊息，特此澄清。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言