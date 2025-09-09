快訊

傳首批F-16V雙十交機 空軍澄清非事實

中央社／ 台北9日電
圖為我國採購F-16V BLK70型戰機，首架今年3月F-16V戰機在南卡羅來納州格林維爾出廠。圖／取自提蒙斯眾議員推特
圖為我國採購F-16V BLK70型戰機，首架今年3月F-16V戰機在南卡羅來納州格林維爾出廠。圖／取自提蒙斯眾議員推特

空軍對美採購66架F-16V（block70）戰機，外傳首批2架將於雙十國慶飛抵台灣。空軍今天表示，報導內容純屬臆測，並非事實，將持續與美召開會議並實地了解產線狀況，以利後續飛返工作。

空軍以「鳳展專案」為代號，耗資新台幣1100億元，將現有141架F-16A/B升級為F-16V（block20），目前已完成升級；空軍也以「鳳揚專案」為代號，同步向美採購66架全新F-16V（block70），未來部署在台東志航空軍基地。

媒體今天報導，首批2架F-16V（block70）飛抵台灣交運給空軍的時程，規劃在雙十國慶前後。

空軍晚間接受中央社訪問回應，空軍除藉由與美專案辦公室定期會議，掌握各項生產進度及系統整合風險外，另由駐廠人員，實地了解產線狀況，以利後續依進度規劃人員訓練及完成飛返準備工作。

空軍強調，有關飛返報導內容純屬臆測，並非事實。

針對未來交機的方式，空軍將比照F-16A/B戰機86年交機時的模式，單座由美方人員駕駛、雙座由美方人員及空軍飛官同乘。

軍方人士日前指出，F-16A/B在86年從美國飛回台灣時，共空中加油19次、平均約1小時加一次油，油量須保持安全範圍。共分為3段航程，分別是「德州沃斯堡至夏威夷希肯空軍基地」，飛行3784哩、耗時8小時50分、空中加油9次；「夏威夷至關島安德森空軍基地」，飛行3790哩、耗時8小時20分、空中加油6次；「關島至嘉義空軍基地」，飛行1744哩、耗時4小時40分、空中加油4次。

