接裝美新型彈藥 虎豹坑整建4棟共納3000噸半地下化彈庫

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
大溪鎮虎豹坑營區存放前總統李登輝禮品、文物的庫房，門口柵欄以普通鎖頭鎖住。照片／立委黃德福國會辦公室提供
因應北部地面部隊陸續接裝M1A2T戰車海馬斯多管火箭與戰術飛彈等，陸軍明年將整建大溪「虎豹坑」彈庫，在營區將兩座傳統彈庫拆除，另新建4棟半地下化彈庫，以滿足接收新式武器獲裝及委製等彈藥交貨所需彈藥儲位。

大溪鎮「虎豹坑」彈庫是國軍北部部隊重要彈藥庫，隸屬於陸軍第3支援指揮部，傳因清人謝虎豹墓在大溪彈庫地界裡，外界因此稱為「虎豹坑」，軍方正式名稱則為大溪彈庫，北部包括防空、榴彈等火砲都儲存於此，未來也不排除儲存遊蕩彈藥、120公厘戰車砲彈等。部分庫房過去還曾作為存放前總統李登輝禮品、文物之用。2023年營區曾進行興安專案兵舍改建，改善官兵住宿品質。

陸軍司令部在2026年國防預算案中表示，為滿足接收新式武器獲裝及委製等彈藥交貨所需儲位，規劃於虎豹坑營區汰除2棟已逾使用年限的彈庫，並新建半地下化彈庫1000噸2棟、500噸2棟及相關附屬設施工程（共計3000噸）使彈藥庫儲達到「制式化、標準化、安全化」的要求，提升庫儲空間、環控品質及抗炸防護能力，以滿足戰備需求。

陸軍司令部指出，全案今年核定，專案管理、規劃設計、半地下化彈庫1000噸2棟、500噸2棟及相關附屬設施工程施作，計需9億6910萬3000元。明年展開彈庫設計，預計2032年完工。

