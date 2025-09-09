陸軍明年編近7億買加熱餐盒 從「救災物資」變「戰備物資」

國防部調整政策將每份240元的加熱式餐盒從原「救災物資」調整為「戰備物資」，2026年國防預算案編列6億8035萬8000元，採購有8種葷素口味的加熱式餐盒，以因應國軍部隊戰備屯儲、訓練任務與高山偏遠地區預屯需求；另外也耗資5億1772萬9000元籌補多種口味調理包，以因應戰備屯儲訓練任務需求。

國防部曾證實，為提升防衛作戰韌性，已頒訂外離島地區糧秣戰備存糧調增政策，除將把昂貴的加熱式餐盒從救災物資調整為戰備物資外，外島防區的大米、罐頭及口糧存量總合力，將大幅提升。據悉，能讓防區官兵食用120天以上，以強化戰備整備。

由陸代辦的野戰口糧、加熱式餐盒等籌補，明年編列17億9576萬3000元。首圥將籌補傳統野戰口糧以因應戰備屯儲與部隊訓練任務需求，計需5億9331萬3000元；籌補加熱式餐盒以因應國軍部隊戰備屯儲、訓練任務與高山偏遠地區預屯需求，計需6億8035萬8000元；另外也籌補多種口味調理包，以因應戰備屯儲訓練任務需求，計需5億1772萬9000元。

此外，陸勤部也將為籌補海軍艦艇救生口糧及淡水包，編列計需309萬9000元；同時籌補空軍救生、空勤口糧，計需126萬4000元。維生戰備屯儲所需飲用水，則編列2182萬元籌補。

國軍加熱式餐盒創新改良，最新款6葷2素，食材組合後包括鴻運佛跳牆、竹山香筍焢肉、法式蘑菇海鮮雞腿排等。而簡化版的即食包，部隊只要自炊大米以調理包內容物澆淋其上即可開伙。 2026年國防預算案編列6億8035萬8000元，採購有8種葷素口味的加熱式餐盒，以因應國軍部隊戰備屯儲、訓練任務與高山偏遠地區預先儲存的需求。圖為特戰官兵在野外訓練時以加熱包加熱餐盒。記者洪哲政／攝影

商品推薦