快訊

RIAT航展／丹麥F-16A特技最後一舞 高速慢滾的舉重若輕

運動部正式揭牌、首任部長李洋布達 前主播卓君澤任機要秘書

南韓派包機赴美接回被拘公民 「驅逐或自願離境」美韓不同調

2架次共機越中線擾台 國軍監控應處

中央社／ 台北9日電

國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，2架次共機逾越台灣海峽中線侵擾北部空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機3架次（其中2架次逾越台灣海峽中線進入北部空域）、共艦6艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

飛彈 國防部 海峽中線

延伸閱讀

國防部10月底前發補償金 花蓮3鄉鎮市都能申請領取

美國國防部更名戰爭部 防長：未來不打沒有終點的衝突

中共28機艦船台海活動 國軍嚴密監控應處

2架次共機越中線擾北部空域 國軍嚴密監控

相關新聞

【專家之眼】九三閱兵後中共對台政策的變與不變

2025年9月3日，北京舉行「九三閱兵」三天後，共軍即出動25架次軍機與多艘軍艦，展開對台的「聯合戰備警巡」。此動作顯示...

RIAT航展／丹麥F-16A特技最後一舞 高速慢滾的舉重若輕

歐洲航展多年常客丹麥空軍，全面換裝F-35A，今年是丹麥F-16A單機特技最後一舞。呼號「Teo」的Troels Vang上尉平時是F-16換訓教官，也配合戰演訓任務，包括北約聯合軍演、攔截俄國軍機，近期更忙於聯合訓練烏克蘭F-16飛行員。 我是聯合報數位版特約撰述王紹翔，請跟著我的鏡頭，回味RIAT 2025的難得畫面。

海巡新戰力 花蓮艦交船 澎湖艦下水

副總統蕭美琴昨到基隆主持海巡署巡防艦「花蓮艦」交船儀式，並為下水的巡防艦命名為「澎湖艦」。蕭說，和平從來不是理所當然，政...

海巡署花蓮艦成軍！新型千噸級巡防艦搭載火箭炮取代快砲 射程10公里

台船公司承造6艘1000噸級巡防艦，第4艘花蓮艦今天交艦，第5艘澎湖艦今天命名下水。台船表示，新艦耐浪性與穩定性優於舊型...

第4艘千噸級花蓮艦交船 第5艘下水命名為「澎湖」

海巡署與台灣國際造船股份有限公司今天共同舉辦「 1000噸級巡防艦第4艘CG1006花蓮艦交船暨第5艘CG1007命名下...

海巡署再添戰力 第4艘千噸級花蓮艦成軍 第5艘下水 蕭美琴命名澎湖艦

副總統蕭美琴今天主持海巡署巡防艦「花蓮艦」交船儀式，並為下水的巡防艦命名為「澎湖艦」。蕭美琴說，和平從來不是理所當然，政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。