2架次共機越中線擾台 國軍監控應處

歐洲航展多年常客丹麥空軍，全面換裝F-35A，今年是丹麥F-16A單機特技最後一舞。呼號「Teo」的Troels Vang上尉平時是F-16換訓教官，也配合戰演訓任務，包括北約聯合軍演、攔截俄國軍機，近期更忙於聯合訓練烏克蘭F-16飛行員。 我是聯合報數位版特約撰述王紹翔，請跟著我的鏡頭，回味RIAT 2025的難得畫面。

2025-09-09 07:30