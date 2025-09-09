【專家之眼】九三閱兵後中共對台政策的變與不變

2025年9月3日，北京舉行「九三閱兵」三天後，共軍即出動25架次軍機與多艘軍艦，展開對台的「聯合戰備警巡」。此動作顯示中共將閱兵的象徵力量迅速轉化為對台的實際軍事壓力，並向國際釋放威懾信號，也引發一些國際反應。

由於閱兵由北部與中部戰區主導，東部與南部戰區仍維持充足戰備，足以對台發起聯合巡航或在南海同步動作，反映解放軍跨戰區調度能力的成熟。此次警巡凸顯解放軍正由演轉戰，重回2025年以來多次此類行動，包括年初的「年度首發聯合戰備警巡」等。這些行動逐漸常態化，使台灣幾乎全年承受軍事挑釁與壓力。

區域層面上，頻繁的戰備警巡不僅對台灣形成直接威懾，也向美日及印太盟友示警，意圖將「台灣問題」定位為中國內政。然而，這種行為往往激化國際關注，促使美國及盟友透過軍事與外交方式表態，避免北京壟斷台海敘事。

事件發生後，台灣國防部立即啟動情報監偵，並出動戰機、艦艇與岸置飛彈系統應對，展現快速反應能力。然僅靠軍事防禦難以化解長期心理壓力，因此台灣更須強化社會韌性，避免民眾對常態化威脅過度麻木。同時，透過外交與國際戰略溝通，鞏固外部支持，以在心理與外交層面建立雙重防線。

在中共警巡後，加拿大與澳洲先後派出巡防艦與飛彈驅逐艦通過台灣海峽。雖未明言「挺台」，但以「航行自由」為核心，展現對台海安全的關切，並主張台灣海峽屬國際水域，中國無權將其「內海化」。尤其美國長期推動的「自由航行行動」（FONOPs）是此戰略的基礎，加、澳的參與正與美、英、日等行動形成呼應。兩國同屬「五眼聯盟」，加拿大更是北約成員，其軍艦現身台海，象徵民主陣營在戰略上協同一致。對台灣而言，這是一種間接支持，雖非軍事承諾，卻有助維持現狀並限制中國的灰色地帶操作。

九三閱兵後的首次戰備警巡，帶有多重意涵。首先，閱兵的政治象徵迅速轉化為軍事行動，對台與國際形成連續威懾。再者，展現解放軍跨戰區調度與「隨時能戰」的能力，並透過軍機繞台與軍艦壓迫，試圖削弱台灣社會信心。而加拿大與澳洲艦艇通過台海，亦凸顯國際不接受中國片面改變現狀。

「九三閱兵」不只是歷史敘事，更是北京對台政策與軍事施壓的延伸。從閱兵展示武器，到隨後的戰備警巡，再到友台國家透過「航行自由」表態，這些互動構成了台海局勢的新節點。未來類似行動勢必更加頻繁與常態化，對台灣而言既是挑戰，也是深化國際合作、強化自身戰略定位的重要契機。

商品推薦