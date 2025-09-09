聽新聞
海巡新戰力 花蓮艦交船 澎湖艦下水

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
海巡署一千噸級巡防艦第5艘CG1007，昨天命名「澎湖」艦。記者胡經周／攝影
海巡署一千噸級巡防艦第5艘CG1007，昨天命名「澎湖」艦。記者胡經周／攝影

副總統蕭美琴昨到基隆主持海巡署巡防艦「花蓮艦」交船儀式，並為下水的巡防艦命名為「澎湖艦」。蕭說，和平從來不是理所當然，政府將不斷提升艦隊能量，國家安全不只靠艦艇，要靠一群有勇氣、有擔當的人共同築起防線。

行政院二○一七年核定「籌建海巡艦艇發展計畫」，二○一八年至二○二七年將新建六型共一四一艘海巡艦艇，總經費約四百二十六億元。六型艦艇已全數發包由國內船廠承造，其中台船負責建造四艘四千噸級巡防艦、六艘一千噸級巡防艦。

蕭美琴表示，面對國際情勢風雲變幻，俄烏戰爭、中東衝突，再再提醒著，和平從來不是理所當然，而是需要我們共同守護；台灣要確保穩定經濟及民生發展，就必須同時強化自身安全與防衛。

海巡署和台船同場為昨天命名的澎湖艦舉辦下水儀式，安排海巡署長張忠龍的妻子李文玲代表擲瓶祈福。

