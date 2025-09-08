快訊

直播／柯文哲返新竹探母祭父 妹柯美蘭早一步現身老家迎接哥哥

阿北交保回家…藍白合恐添變數？她曝柯文哲、黃國昌態度不太一樣

U18世界盃／中華隊甩掉貧打大勝澳洲 晉級6強複賽在望

聽新聞
0:00 / 0:00

海巡署花蓮艦成軍！新型千噸級巡防艦搭載火箭炮取代快砲 射程10公里

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
副總統蕭美琴今天到台廠基隆廠，主持海巡署1000噸級巡防艦「花蓮艦」交船儀式。記者邱瑞杰／攝影
副總統蕭美琴今天到台廠基隆廠，主持海巡署1000噸級巡防艦「花蓮艦」交船儀式。記者邱瑞杰／攝影

台船公司承造6艘1000噸級巡防艦，第4艘花蓮艦今天交艦，第5艘澎湖艦今天命名下水。台船表示，新艦耐浪性與穩定性優於舊型艦艇，最多可搭載42枚2.75吋火箭彈，提升防禦效能。配備射程120公尺高壓水炮，能有效驅離非法船隻及鎮暴勤務。

台船和海巡署艦隊分署今在基隆和平島，台船基隆廠舉辦第4艘1000噸級巡防艦，舷號CG1006「花蓮艦」交艦，以及舷號CG1007的第5艘1000噸級巡防艦命名下水典禮。第5艘巡防艦由副總統蕭美琴宣布命名「澎湖艦」，邀請海委會副主委兼海巡署長張忠龍的妻子李文玲代表擲瓶祈福。

台船公司董事長陳政宏、行政院海洋委員會管主委碧玲、基隆市副市長邱佩琳和立委王正旭、蘇巧慧及造船產官學界代表，共同見證新艦成軍及下水，為守護國土與海防增添生力軍。

台船接受海巡署委託建造6艘1000噸級巡防艦，首艦「彰化艦」2022年11月交船，第2艘「台中艦」2023年12月交船，第3艘「連江艦」去年11月交船，第4艘「花蓮艦」今天也交付海巡署使用，第5艘「澎湖艦」今天下水，後續驗收及測試作業，持續展現國艦國造政策成果。

台船表示，新一代1000噸級巡防艦相較於過往同級艦型，具備5項優勢：

1.船體放大與耐航性能提升：船身設計更長更大，耐浪性與穩定性優於舊型艦艇，可在東北季風及惡劣海象下持續執行任務。

2.強化武備系統：搭載中科院開發的「鎮海武器系統」取代傳統40快砲，射程約10公里，最多可搭載42枚2.75吋火箭彈，具備威嚇與精準攻擊能力，提升水面防禦效能。

3.高壓水炮裝備：配備射程達120公尺的高壓水炮，能有效驅離非法船隻及執行海上鎮暴勤務，特別適合在近海護漁與取締走私偷渡作業。

4.多功能任務能力：除護漁、執法、救援與防衛外，艦上設施也能支援救災與緊急醫療任務，展現全方位海上執勤能量。

5.國產化自主建造：全艦由台灣自主設計與製造，結合本土供應鏈，展現「國艦國造」成果，提升產業自主能量與後勤維護效率。

台船指出，花蓮艦由財團法人驗船中心全程依國際標準及國內規範，執行檢驗與驗證工作，涵蓋設計審查、材料檢測、製造過程監督及最終試航測試等階段，確保艦艇在結構強度、耐海性、武備系統整合及安全性能等各方面均符合標準。

副總統蕭美琴今天到台廠基隆廠，主持海巡署1000噸級巡防艦「花蓮艦」交船儀式。記者邱瑞杰／攝影
副總統蕭美琴今天到台廠基隆廠，主持海巡署1000噸級巡防艦「花蓮艦」交船儀式。記者邱瑞杰／攝影
海洋委員會海巡署北部分署與台灣國際造船公司，今在台船基隆廠舉辨「 1000噸級巡防艦第4艘CG1006花蓮艦（右）交船暨第5艘CG1007（左）命名下水典禮 」。記者邱瑞杰／攝影
海洋委員會海巡署北部分署與台灣國際造船公司，今在台船基隆廠舉辨「 1000噸級巡防艦第4艘CG1006花蓮艦（右）交船暨第5艘CG1007（左）命名下水典禮 」。記者邱瑞杰／攝影

基隆 花蓮 海巡署

延伸閱讀

第4艘千噸級花蓮艦交船 第5艘下水命名為「澎湖」

海巡署再添戰力 第4艘千噸級花蓮艦成軍 第5艘下水 蕭美琴命名澎湖艦

花蓮原民會館閒置16年將拆除 40年老建物變身停車場

雷虎、台船瞄準國防大單

相關新聞

海巡署花蓮艦成軍！新型千噸級巡防艦搭載火箭炮取代快砲 射程10公里

台船公司承造6艘1000噸級巡防艦，第4艘花蓮艦今天交艦，第5艘澎湖艦今天命名下水。台船表示，新艦耐浪性與穩定性優於舊型...

第4艘千噸級花蓮艦交船 第5艘下水命名為「澎湖」

海巡署與台灣國際造船股份有限公司今天共同舉辦「 1000噸級巡防艦第4艘CG1006花蓮艦交船暨第5艘CG1007命名下...

海巡署再添戰力 第4艘千噸級花蓮艦成軍 第5艘下水 蕭美琴命名澎湖艦

副總統蕭美琴今天主持海巡署巡防艦「花蓮艦」交船儀式，並為下水的巡防艦命名為「澎湖艦」。蕭美琴說，和平從來不是理所當然，政...

烏克蘭成無人機實驗室 擁「關鍵優勢」美、德都去取經

無人機正改變現代戰爭，俄烏戰成為無人機實驗室。烏克蘭無人機企業披露，華府與基輔的國防合作是現在進行式。華府由東歐購買經過實戰驗證的無人機，烏克蘭則換取美國重型武器。 這篇文章告訴你，為何烏克蘭的無人機生產與技術超越美國，更成為西方國家取經對象。

紀念滇緬光武部隊忠魂 「復雲亭」在桃園龍岡復刻

1972年4月12日，中華民國政府宣布：身兼中共副主席、副總理、國防部長的林彪，已因意圖推翻毛澤東失敗，出逃時墜機身亡。...

華爾街日報：大陸在沿海擴建海空軍基地 為台海衝突做準備

華爾街日報日前引用衛星影像照片和其他開源資料報導，中國大陸正沿其東部海岸大舉興建海軍和空軍基地等基礎設施，這顯示中國逐步為潛在的台海衝突做準備；若中國攻台，這些設施將增強北京實力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。