海巡署花蓮艦成軍！新型千噸級巡防艦搭載火箭炮取代快砲 射程10公里
台船公司承造6艘1000噸級巡防艦，第4艘花蓮艦今天交艦，第5艘澎湖艦今天命名下水。台船表示，新艦耐浪性與穩定性優於舊型艦艇，最多可搭載42枚2.75吋火箭彈，提升防禦效能。配備射程120公尺高壓水炮，能有效驅離非法船隻及鎮暴勤務。
台船和海巡署艦隊分署今在基隆和平島，台船基隆廠舉辦第4艘1000噸級巡防艦，舷號CG1006「花蓮艦」交艦，以及舷號CG1007的第5艘1000噸級巡防艦命名下水典禮。第5艘巡防艦由副總統蕭美琴宣布命名「澎湖艦」，邀請海委會副主委兼海巡署長張忠龍的妻子李文玲代表擲瓶祈福。
台船公司董事長陳政宏、行政院海洋委員會管主委碧玲、基隆市副市長邱佩琳和立委王正旭、蘇巧慧及造船產官學界代表，共同見證新艦成軍及下水，為守護國土與海防增添生力軍。
台船接受海巡署委託建造6艘1000噸級巡防艦，首艦「彰化艦」2022年11月交船，第2艘「台中艦」2023年12月交船，第3艘「連江艦」去年11月交船，第4艘「花蓮艦」今天也交付海巡署使用，第5艘「澎湖艦」今天下水，後續驗收及測試作業，持續展現國艦國造政策成果。
台船表示，新一代1000噸級巡防艦相較於過往同級艦型，具備5項優勢：
1.船體放大與耐航性能提升：船身設計更長更大，耐浪性與穩定性優於舊型艦艇，可在東北季風及惡劣海象下持續執行任務。
2.強化武備系統：搭載中科院開發的「鎮海武器系統」取代傳統40快砲，射程約10公里，最多可搭載42枚2.75吋火箭彈，具備威嚇與精準攻擊能力，提升水面防禦效能。
3.高壓水炮裝備：配備射程達120公尺的高壓水炮，能有效驅離非法船隻及執行海上鎮暴勤務，特別適合在近海護漁與取締走私偷渡作業。
4.多功能任務能力：除護漁、執法、救援與防衛外，艦上設施也能支援救災與緊急醫療任務，展現全方位海上執勤能量。
5.國產化自主建造：全艦由台灣自主設計與製造，結合本土供應鏈，展現「國艦國造」成果，提升產業自主能量與後勤維護效率。
台船指出，花蓮艦由財團法人驗船中心全程依國際標準及國內規範，執行檢驗與驗證工作，涵蓋設計審查、材料檢測、製造過程監督及最終試航測試等階段，確保艦艇在結構強度、耐海性、武備系統整合及安全性能等各方面均符合標準。
