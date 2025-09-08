第4艘千噸級花蓮艦交船 第5艘下水命名為「澎湖」

快訊

攝影中心／ 記者胡經周／基隆即時報導
海巡署與台灣國際造船股份有限公司今天共同舉辨「 1000噸級巡防艦第4艘CG1006花蓮艦交船暨第5艘CG1007命名下水典禮 」，副總統蕭美琴（中）、台船董事長陳政宏（左二）、立委蘇巧慧（右一）、王正旭（左一）等出席。記者胡經周／攝影
海巡署與台灣國際造船股份有限公司今天共同舉辦「 1000噸級巡防艦第4艘CG1006花蓮艦交船暨第5艘CG1007命名下水典禮 」，副總統蕭美琴、海洋委員會主任委員管碧玲、台灣國際造船股份有限公司董事長陳政宏、海巡署署長張忠龍等出席。

蕭美琴也當場為 1000噸級巡防艦第5艘CG1007命名為「澎湖」，並在海委員主委管碧玲、台灣國際造船股份有限公司董事長陳政宏、海巡署署長張忠龍等陪同下，登上花蓮艦視察。

副總統蕭美琴（中）在海洋委員會主任委員管碧玲（左）、台船董事長陳政宏（右）等陪同下，登上花蓮艦視察。記者胡經周／攝影
海巡署與台灣國際造船股份有限公司今天共同舉辨「 1000噸級巡防艦第4艘CG1006花蓮艦交船暨第5艘CG1007命名下水典禮 」，副總統蕭美琴（前右六）、海洋委員會主任委員管碧玲（前右五）、海巡署署長張忠龍（前右三）、台船董事長陳政宏（前右七）等出席。記者胡經周／攝影
海巡署1000噸級巡防艦第5艘CG1007，今天命名「澎湖」。記者胡經周／攝影
花蓮 海巡署 管碧玲

