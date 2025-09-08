第4艘千噸級花蓮艦交船 第5艘下水命名為「澎湖」
海巡署與台灣國際造船股份有限公司今天共同舉辦「 1000噸級巡防艦第4艘CG1006花蓮艦交船暨第5艘CG1007命名下水典禮 」，副總統蕭美琴、海洋委員會主任委員管碧玲、台灣國際造船股份有限公司董事長陳政宏、海巡署署長張忠龍等出席。
蕭美琴也當場為 1000噸級巡防艦第5艘CG1007命名為「澎湖」，並在海委員主委管碧玲、台灣國際造船股份有限公司董事長陳政宏、海巡署署長張忠龍等陪同下，登上花蓮艦視察。
