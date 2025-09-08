第4艘千噸級花蓮艦交船 第5艘下水命名為「澎湖」

無人機正改變現代戰爭，俄烏戰成為無人機實驗室。烏克蘭無人機企業披露，華府與基輔的國防合作是現在進行式。華府由東歐購買經過實戰驗證的無人機，烏克蘭則換取美國重型武器。 這篇文章告訴你，為何烏克蘭的無人機生產與技術超越美國，更成為西方國家取經對象。

