海巡署再添戰力 第4艘千噸級花蓮艦成軍 第5艘下水 蕭美琴命名澎湖艦

副總統蕭美琴今天主持海巡署巡防艦「花蓮艦」交船儀式，並為下水的巡防艦命名為「澎湖艦」。蕭美琴說，和平從來不是理所當然，政府將不斷提升艦隊能量，而國家安全不只靠艦艇，更要靠一群有勇氣、有擔當的人共同築起防線。

行政院2017年核定「籌建海巡艦艇發展計畫」，2018年至2027年將新建6型共141艘海巡艦艇，總經費約426億元。6型艦艇已全數發包由國內船廠承造，其中台船負責建造4艘4000噸級巡防艦、6艘1000噸級巡防艦。

海洋委員會海巡署北部分署與台灣國際造船公司，今天上午在台船基隆廠舉辦「 1000噸級巡防艦第4艘CG1006花蓮艦交船暨第5艘CG1007命名下水典禮 」，蕭美琴邀主持花蓮艦交船儀式，並為今天下水的巡防艦命名為澎湖艦。

蕭美琴說，面對國際情勢的風雲變幻，俄烏戰爭、中東衝突再再提醒我們，和平從來不是理所當然，而是需要我們共同守護。台灣要確保穩定的經濟以及民生的發展，就必須同時強化自身的安全與防衛。

蕭美琴表示，政府大力推動海巡艦艇前瞻發展計畫，持續擴充現代化艦隊。這幾年來看到1艘、1艘新艦艇陸續成軍，逐步形成一支更強、更現代化、更有韌性的海巡力量。

海巡署和台船同場為今天命名的澎湖艦舉辦下水儀式，安排海巡署長張忠龍的妻子李文玲代表擲瓶祈福。

蕭美琴說，海巡人員家屬的支持，往往是最堅持也最溫暖的後盾，因為有家屬的理解和包容，海巡同仁才能夠無後顧之憂，在前線拼搏，把全部的心力投入到守護國家與人民的工作上。她要向所有海巡同仁的家屬致上最最深的敬意及謝意，因為他們是國家安全背後，最無聲卻也是最關鍵的力量。

蕭美琴表示，政府將持續推動海巡下一階段造船計畫，提升艦隊能量，強化我們海域防線，但她也始終相信，國家安全不只是一艘艦艇的責任，而是一群有勇氣、有擔當的人共同築起的防線。

蕭美琴也慰勉海委會及台船公司，肯定大家繼續努力，如期、如實、如預算完成後續建案，為台灣打造海上防線，讓守護不只是承諾，而是真實的行動。就如同花蓮艦面向海洋，迎向風浪，在挑戰中展現勇氣與韌性，唯有如此，台灣也才能更穩健、光榮地屹立在世界舞台上。 副總統蕭美琴今天到台廠基隆廠，主持海巡署1000噸級巡防艦「花蓮艦」交船儀式，並與來賓在花蓮艦前合影 。記者邱瑞杰／攝影 海洋委員會海巡署北部分署與台灣國際造船公司，今在台船基隆廠舉辨「 1000噸級巡防艦第4艘CG1006花蓮艦（右）交船暨第5艘CG1007（左）命名下水典禮 」。記者邱瑞杰／攝影 副總統蕭美琴今天到台廠基隆廠，主持海巡署1000噸級巡防艦「花蓮艦」交船儀式，並登艦參觀 。記者邱瑞杰／攝影 副總統蕭美琴今天到台廠基隆廠，為今天下水的海巡署新建1000噸級巡防艦命名為「彭湖艦」 。記者邱瑞杰／攝影

