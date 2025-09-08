快訊

柯文哲7000萬保金不是「確定金額」 法院裁定書留了一伏筆

台股早盤勁揚200點、攻上24,729點再刷歷史新高 台積電開盤衝到1,195元

凌晨一點半「月全食」紅月再現 台灣下次得等2026年

14架次共機越中線擾周邊空域 國軍嚴密監控

中央社／ 台北8日電

國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，14架次共機逾越台灣海峽中線侵擾北部、中部及西南空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機27架次（其中14架次逾越台灣海峽中線進入北部、中部及西南空域）、共艦7艘及公務船2艘，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

飛彈 國防部 海峽中線

延伸閱讀

國防部10月底前發補償金 花蓮3鄉鎮市都能申請領取

中共28機艦船台海活動 國軍嚴密監控應處

2架次共機越中線擾北部空域 國軍嚴密監控

中共49機艦船襲擾台灣 國軍嚴密監控

相關新聞

烏克蘭成無人機實驗室 擁「關鍵優勢」美、德都去取經

無人機正改變現代戰爭，俄烏戰成為無人機實驗室。烏克蘭無人機企業披露，華府與基輔的國防合作是現在進行式。華府由東歐購買經過實戰驗證的無人機，烏克蘭則換取美國重型武器。 這篇文章告訴你，為何烏克蘭的無人機生產與技術超越美國，更成為西方國家取經對象。

紀念滇緬光武部隊忠魂 「復雲亭」在桃園龍岡復刻

1972年4月12日，中華民國政府宣布：身兼中共副主席、副總理、國防部長的林彪，已因意圖推翻毛澤東失敗，出逃時墜機身亡。...

華爾街日報：大陸在沿海擴建海空軍基地 為台海衝突做準備

華爾街日報日前引用衛星影像照片和其他開源資料報導，中國大陸正沿其東部海岸大舉興建海軍和空軍基地等基礎設施，這顯示中國逐步為潛在的台海衝突做準備；若中國攻台，這些設施將增強北京實力。

加澳軍艦穿越台海 解放軍稱全程跟監

加拿大電視台（ＣＴＶ）五日報導，根據船艦自動識別系統應答器資訊，加拿大海軍巡防艦「魁北克市號」和澳洲海軍飛彈驅逐艦「布里斯本號」於台灣時間六日清晨駛入台灣海峽。該報導稱，據悉我方將待加方或澳方正式宣布，才會做出回應。

台東淨灘發現飛機殘骸 軍方：屬2月失事高教機

空軍志航基地勇鷹高教機今年2月15日失事墜台東都蘭鼻外海，軍方曾於3月11日尋獲前段機體與黑盒子。前天縣府委外淨灘人員在...

加拿大、澳洲軍艦通過台海 國防部：嚴密掌握確保台海安全無虞

加拿大巡防艦「魁北克市號」（Ville de Québec）和澳洲飛彈驅逐艦「布里斯班」號，6日駛入台灣海峽，沿台灣海峽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。