紀念滇緬光武部隊忠魂 「復雲亭」在桃園龍岡復刻

1972年4月12日，中華民國政府宣布：身兼中共副主席、副總理、國防部長的林彪，已因意圖推翻毛澤東失敗，出逃時墜機身亡。由於林彪半年沒露面，各國對其失勢充滿猜疑，但當時中國大陸資訊極度封閉，直到我方公布林彪死訊之後，中共才被動證實。這起領先全球的情報勝利，來自國防部情報局的「光武」游擊部隊突襲雲南，截獲中共中央發布的1972年第四號文件。

隨著外交局勢轉變，光武部隊於1975年解散，直到近年才逐漸被外人所知。上周三的九三軍人節，在桃園龍岡忠貞社區的異域故事館，舉行「復雲紀念亭」的揭幕儀式。復雲亭是紀念光武部隊前副指揮官黃朝理，在邊區化名「黃復雲」（光復雲南）。他是1960年代情報局配合反攻大陸的國光計畫，所犧牲的唯一將官。

1967年，黃朝理率部深入緬甸境內的萊吉山建立游擊基地，中途遭到緬軍阻攔，抱病率領部屬趕路轉進，中途因為腸阻塞去世。光武部隊為了紀念他，在泰北格致灣與回莫的基地，建有復雲紀念亭。如今在軍情局的忠烈堂，以及圓山的國民革命忠烈祠，都有黃朝理的牌位。

光武部隊在緬北吸收許多華僑子弟加入，等到1975年部隊解散，許多人跟隨情報局一起撤回台灣。如今闖出名號的「米干大王」王根深是少校退伍，他捐資在忠貞社區興建「異域故事館」，陳列金三角文物與歷史。如今又在館前重建復雲亭，紀念當年殉職的老長官。

復雲亭揭幕儀式，多位昔日光武部隊成員出席：包括後來官至軍情局副局長的翁衍慶，將黃朝理骨灰由前線送回的王玉祥；以及首任指揮官鄧文勷之子鄧惠孫、軍情局前局長劉德良、桃園文化局主秘張至敏、退輔會桃園榮服處長鄭源敏等人。

翁衍慶表示，鄧文勷、黃朝理兩位長官，專長都是作戰計畫，為了配合在西南建立游擊基地，特別由國防部聯三（作戰）次長室調來情報局。他也感嘆，黃朝理若非身處沒有醫療的偏遠邊區，當不至於喪命。

曾任金管會主委、現任中央存保董事長黃天牧，是黃朝理的長子。他致詞表示，父親去世時自己只有9歲，對其事蹟並不清楚，因為父親生前絕不對家人透露公務。他要感謝光武部隊的前輩，因為近年與他們接觸，總算知道父親當年為國家的付出。黃天牧說，自己要以15個字總結：「銘記歷史，緬懷先烈，向光武英雄致敬。」 復雲亭的揭幕儀式上，黃天牧向光武部隊老兵與家屬們深深鞠躬，感謝大家沒有忘記自己的父親。記者程嘉文／攝影 中央存保董事長黃天牧，父親黃朝理（復雲）1967年在緬北游擊區急病去世，是情報局光武部隊唯一犧牲的將官。記者程嘉文／攝影 紀念光武部隊副指揮官黃朝理的「復雲亭」揭幕，老兵與後人們一一獻花致祭。記者程嘉文／攝影 黃朝理（左）、王玉祥（右）深入緬甸前，攝於泰北的格致灣基地。王玉祥是最早加入情報局的當地華僑青年之一，在黃朝理病故後，將其骨灰帶回。記者程嘉文／翻攝 在忠貞社區異域故事館前重建的復雲亭，9月3日揭幕。左起王根深、黃天牧、鄧惠孫、何明果（大同大學校長，情報局子弟）、翁衍慶。記者程嘉文／攝影

