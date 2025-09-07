陸軍東引忠義部隊65週年隊慶 軍民同樂

陸軍東引地區指揮部今天舉辦忠義部隊65週年隊慶大會，特別邀地方一起同樂，欣賞戰力展示等節目。與官兵一同見證部隊65載的輝煌歷史與榮耀傳承。

東引地區指揮部新聞稿指出，今天舉辦隊慶大會，邀地方人士參與，會中進行包括閱兵典禮、戰技表演、聯合作戰計畫演練、社團成果發表及戰力展示等多元節目，並邀請反共救國軍退伍袍澤「回娘家」，見證部隊65載的輝煌歷史。

指揮官馮少毅表示，忠義部隊自建軍以來屢創佳績，值此65週年里程碑，不僅向前輩致敬，更期許全體官兵精進專業、團結合作，繼續肩負守護國之北疆的神聖使命。

此外，由連江縣東引鄉公所主辦，在地青年團體鹹味島合作社承辦，在東引忠誠門前草皮於6日與7日舉辦兩場戶外劇場演出「走海」戲碼，吸引百名居民與遊客觀賞。

鄉公所新聞稿表示，「走海」結合現場音樂、魔幻寫實的敘事語言，以透明戲水池、游泳圈與現場地形融合打造出一個「海陸交界」的空間。觀眾不再只是觀賞者，而是被邀請走入故事之中，與角色一同經歷離家與回望、責任與傷痕、傳說與真實。

