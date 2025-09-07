快訊

快訊／江祖平指控遭電視台副總兒性侵 三立副總龔美富發聲明請辭

新店裕隆城晚間停電！一片漆黑中「突傳歌聲」 網笑：以為是誰生日了

地牛翻身！東部海域19:29發生規模4.6地震 5縣市有感

陸軍東引忠義部隊65週年隊慶 軍民同樂

中央社／ 連江縣7日電

陸軍東引地區指揮部今天舉辦忠義部隊65週年隊慶大會，特別邀地方一起同樂，欣賞戰力展示等節目。與官兵一同見證部隊65載的輝煌歷史與榮耀傳承。

東引地區指揮部新聞稿指出，今天舉辦隊慶大會，邀地方人士參與，會中進行包括閱兵典禮、戰技表演、聯合作戰計畫演練、社團成果發表及戰力展示等多元節目，並邀請反共救國軍退伍袍澤「回娘家」，見證部隊65載的輝煌歷史。

指揮官馮少毅表示，忠義部隊自建軍以來屢創佳績，值此65週年里程碑，不僅向前輩致敬，更期許全體官兵精進專業、團結合作，繼續肩負守護國之北疆的神聖使命。

此外，由連江縣東引鄉公所主辦，在地青年團體鹹味島合作社承辦，在東引忠誠門前草皮於6日與7日舉辦兩場戶外劇場演出「走海」戲碼，吸引百名居民與遊客觀賞。

鄉公所新聞稿表示，「走海」結合現場音樂、魔幻寫實的敘事語言，以透明戲水池、游泳圈與現場地形融合打造出一個「海陸交界」的空間。觀眾不再只是觀賞者，而是被邀請走入故事之中，與角色一同經歷離家與回望、責任與傷痕、傳說與真實。

忠誠 劇場 回娘家

延伸閱讀

九三閱兵後…陸發射遙感四十號03組衛星 開展電磁環境探測

加薩市高樓遭空襲夷平 以軍控哈瑪斯用於監控部隊

飛虎隊登上台灣零食！AIT秀二戰空軍限定款 網讚：乖乖果然是國防產業

九三閱兵／3支新兵種 航天、網絡、信息支援隊亮相

相關新聞

民航機叛逃大陸 揭政府曾拍板卻未做過的「擊落密令」

冷戰期間，台灣民航機叛逃中國大陸，被視為罪大惡極。在國家安全的大旗之下，1960年代，行政院院會秘密會議討論擊落叛逃大陸民航機。討論歸討論，這項秘密指令從來沒有實施過。 資深記者高凌雲從國史館資料告訴你，當時戰機開槍、擊落的前提。

華爾街日報：大陸在沿海擴建海空軍基地 為台海衝突做準備

華爾街日報日前引用衛星影像照片和其他開源資料報導，中國大陸正沿其東部海岸大舉興建海軍和空軍基地等基礎設施，這顯示中國逐步為潛在的台海衝突做準備；若中國攻台，這些設施將增強北京實力。

加澳軍艦穿越台海 解放軍稱全程跟監

加拿大電視台（ＣＴＶ）五日報導，根據船艦自動識別系統應答器資訊，加拿大海軍巡防艦「魁北克市號」和澳洲海軍飛彈驅逐艦「布里斯本號」於台灣時間六日清晨駛入台灣海峽。該報導稱，據悉我方將待加方或澳方正式宣布，才會做出回應。

台東淨灘發現飛機殘骸 軍方：屬2月失事高教機

空軍志航基地勇鷹高教機今年2月15日失事墜台東都蘭鼻外海，軍方曾於3月11日尋獲前段機體與黑盒子。前天縣府委外淨灘人員在...

加拿大、澳洲軍艦通過台海 國防部：嚴密掌握確保台海安全無虞

加拿大巡防艦「魁北克市號」（Ville de Québec）和澳洲飛彈驅逐艦「布里斯班」號，6日駛入台灣海峽，沿台灣海峽...

台東淨灘發現失事勇鷹機骸 軍方：右側副翼

空軍志航基地勇鷹高教機今年2月15日失事墜台東都蘭鼻外海，軍方曾於3月11日尋獲前段機體與黑盒子。昨天縣府委外淨灘人員在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。