保護心臟及大腦健康 藍莓和1類食物一起吃更能充分攝取營養

英籍記者全家單程票離台！質疑全台大罷免 痛陳「台灣走錯方向」

賴神鬥老柯進入延長賽 逼辭總召3劇本怎麼演？

陸軍主戰裝備 M1A2T、海馬士18日國防工業展亮相

中央社／ 台北7日電

國防工業展18日至20日登場，由國防部主責的國防館，除展出多款新式無人機及無人艇，對美軍購、剛抵台的M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統（HIMARS）將在展中亮相，民眾有望近距一睹新式裝備。

兩年一度的台灣國際航太暨國防工業展9月18日至20日將在台北南港展覽館登場，這次主題為「先進國防、永續飛行、韌性供應鏈、無人未來」，共14國、逾400家廠商參展，其中龍德造船、中信造船、台灣國際造船等台灣本土造船廠今年首度參展，聚焦無人水面載具與艦艇系統整合。

針對國防館，據了解，軍備局部分，將展出8月於「國防線上」影片首度披露的4款多功能無人機，包括「FPV（沉浸式）無人機」、「投彈式無人機」、「自殺式無人機」、「監偵型無人機」，其中又以投彈型、自殺型為首次曝光。

中科院部分，展出自行研製的「快奇無人艇」。快奇於8月底的「海空精準飛彈射擊」中，透過「無人艇發射無人機」的創新戰術成功命中靶艦，但於操演中同時亮相的「勁蜂無人機」是否展出，則尚未確定。

台船部分，預料簡介「國艦國造」造船能量級成績外，自主研發的無人船「奮進魔鬼魚」號（EndeavorManta）也同步亮相。台船宣布，奮進魔鬼魚於今年9月5日獲美國驗船協會（ABS）原則性設計認可（Approval in Principle，AIP）。

另外，國防館一大亮點，則是對美軍購的陸軍新式裝備M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統（HIMARS）規劃將在展場中亮相，民眾將有機會近距離接觸新式裝備，藉此強化全民國防。

這次國防展規模較以前有所成長，外商部分除指標性軍火商，Lockheed Martin（洛馬）、NorthropGrumman（諾格）、BAE Systems、L3Harris等，也新增無人機Anduril新創公司、埃爾比特系統美國分公司（Elbit America）、捷克聖劍（Excalibur Army）。

國內部分，則包括國防部、太空中心、航太公會、亞創中心、漢翔、雷虎、中光電、仁寶電腦、昇達科等廠商。

展品部分，奧榮公司展出可在無GPS環境下自主飛行的「AXON多旋翼折疊式無人機」、可應對無人機蜂群攻擊的創未來公司「無人作戰體系指管平臺」、永亮公司的「拖曳式合成孔徑聲納」、合勤公司「方向探測系統」、達運光電的「無人機低軌衛星及低空通訊模組」、中光電的「攻擊型彈射無人機」等。

