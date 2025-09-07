國防部：14架次共機上午逾越台灣海峽中線

國防部今天表示，自上午7時起，14架次共機逾越台灣海峽中線，並侵擾台灣北部、中部及西南空域，配合共艦「聯合戰備警巡」，對台灣周邊空、海域進行騷擾。

國防部上午發布新聞稿指出，自上午7時起，陸續偵獲中共殲16、空警500等各型主、輔戰機及無人機共25架次出海活動；其中14架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北、中部及西南空域，配合共艦「聯合戰備警巡」，對台灣周邊空、海域進行騷擾。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

另外，國防部上午也提到，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機21架次（其中12架次逾越台灣海峽中線）、共艦6艘及公務船2艘，持續在台海周邊活動。

