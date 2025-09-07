12架次共機越台海中線擾台 國軍嚴密監控

華爾街日報日前引用衛星影像照片和其他開源資料報導，中國大陸正沿其東部海岸大舉興建海軍和空軍基地等基礎設施，這顯示中國逐步為潛在的台海衝突做準備；若中國攻台，這些設施將增強北京實力。

2025-09-07 01:30