12架次共機越台海中線擾台 國軍嚴密監控

中央社／ 台北7日電

國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，12架次共機逾越台灣海峽中線，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機21架次（其中12架次逾越台灣海峽中線）、共艦6艘及公務船2艘，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

飛彈 國防部 海峽中線

