美參議員：台對美重要 若被中征服太平洋防線將瓦解

中央社／ 華盛頓6日專電

美國聯邦參議院軍委會主席韋克爾日前結束訪台行程返美後表示，台灣對美國國家安全及全球經濟至關重要，若台灣遭中國征服，保護美國免受中國軍事威脅的太平洋防線將瓦解。他並重申，對美台擴大聯合武器生產持樂觀態度。

美國重量級議員韋克爾（Roger Wicker）、聯邦參議員費雪（Deb Fischer）8月底訪台；此行是韋克爾擔任參院軍委會主席以來首度率團訪台，也是睽違9年再有美國參院軍委會主席訪台。韋克爾訪台時曾說，他認為美國和台灣共同生產武器未來將會實現。

韋克爾返美後在其官網發布的最新週報中聚焦台灣行，文中強調，台灣堅定抗中及台灣對美國國家安全的重要性。

韋克爾表示，台灣是「對美國國家安全及全球經濟至關重要的共和國」，2300萬熱愛自由的台灣人民，正面臨中國日益咄咄逼人的威脅。中國國家主席習近平最希望的就是奪取這座距離中國沿岸僅約90英里的島嶼。

他示警，若台灣被中國征服，將有許多台灣人失去生命，台灣人民將失去自由，同時會讓世界陷入經濟蕭條，且保護美國免受中國軍事威脅的太平洋防線也會瓦解。他這次訪台正是更廣泛國際努力的一環，「為協助防止這一災難性局面」。

韋克爾訪台期間會晤台灣總統賴清德、副總統蕭美琴及國防部長顧立雄等人，傳達美國國會對台灣長期友誼的承諾。韋克爾說，台灣人民有決心要過自由生活，「他們的決心是世界的希望燈塔」，他很高興能支持台灣的自決權，「這是美國人珍視的價值」。

另外，韋克爾此行以參院軍委會主席身分訪台，出訪印太期間也先後造訪夏威夷、關島、帛琉、菲律賓等。

他在週報中指出，出訪期間訪問了太平洋地區的多處美軍基地，該地區的民主國家過去幾十年來，大量投資以支援駐紮的美軍。「我們的基地網絡讓敵人更難以抵達美國西岸，也為駐在國提供安全保障」。

韋克爾認為，若中國攻擊台灣，而美國未能保護台灣，這些國家對美軍派駐的熱情可能會降低，最終美軍部隊恐要撤退到夏威夷或關島，導致美國本土更加脆弱。「一個自由的台灣有助讓太平洋的自由國家感到安心，並有助支持駐紮於當地的美軍防衛部隊」。

美國國會於1970年代末期通過「台灣關係法」，內容包括美國同意協助台灣獲得維持安全所需的防禦物資，韋克爾表示，「我們應該延續這項傳統」。他並重申，對美台擴大聯合武器生產持樂觀態度，「這不僅能造福兩國經濟，同時也能維護自由原則」。

