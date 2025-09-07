聽新聞
美參議員提法案：擴大對台出口天然氣 確保能源安全
美國聯邦參議院外委會亞太小組主席芮基茲、該小組民主黨首席議員庫恩斯四日共提二○二五年台灣能源安全與反禁運法案。芮基茲辦公室新聞稿指出，該法案旨在擴大美國對台液化天然氣（ＬＮＧ）出口，支持台灣能源基礎建設，鼓勵台灣使用核能，確保突發情況下能源運輸仍能抵台，以因應中共威脅。
該法案將要求美國優先推動並促進對台ＬＮＧ出口，與台灣政府討論強化其進口及儲存能力，並要求美國就網路安全、聯合演訓、人才培育及緊急應變計畫等與台灣合作，加強能源基礎設施韌性能力建構；另外，授權成立「美台能源安全中心」，促進能源安全與韌性的對話及學術合作。
該法案鼓勵台灣維持用核能作為能源之一，並利用小型模組化反應爐（ＳＭＲ）等新型核能技術，美國則將在能源領域優先協助台灣並進行合作。該法案還將擴大美國海事局（ＭＡＲＡＤ）的戰爭風險保險計畫，使其涵蓋外籍船舶在因軍事侵略風險升高、商業保險無法承保下，運輸能源資源等重要物資到台灣或其他戰略夥伴的情況。
芮基茲說，能源安全是台灣一大弱點，釋放美國能源資源及專業，以強化台灣韌性，符合美台國家安全利益。
