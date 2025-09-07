華爾街日報：大陸在沿海擴建海空軍基地 為台海衝突做準備

華爾街日報日前引用衛星影像照片和其他開源資料報導，中國大陸正沿其東部海岸大舉興建海軍和空軍基地等基礎設施，這顯示中國逐步為潛在的台海衝突做準備；若中國攻台，這些設施將增強北京實力。

這些設施包括新的大型兩棲作戰基地，與距金門不到五公里的超大型機場。美國空軍協會智庫密契爾航太研究所研究員、前美國海軍情報官達姆認為，這些作為都旨在支持中國唯一的軍事規畫想定，即應對台灣。

比對衛星影像發現，中國自五年前起清理長江出海口一帶土地，如今該地已變成主要的兩棲作戰基地，設有一條長碼頭、直升機跑道、軍營及球場等完善運動設施。十幾艘兩棲艦艇五月曾停泊該基地，包括一艘○七五型兩棲攻擊艦，可載運大量登陸艇、部隊、裝甲車及直升機；衛星照片中的艦艇總計可載運約五千名兵力。

新加坡拉惹勒南國際關係學院高階研究員許瑞麟說，該設施的規模表明是為擴大戰時用途而建，可當作部分共艦前往台灣北部的出發點。

另在浙江省樂清灣，當地一處海軍設施增建逾一點六公里長的碼頭，可供大量船隻在此作業。近期可見戰車運輸艦、登陸艇、油輪及海警巡邏艦等約廿艘船停靠，這類艦艇將在中國對台軍事行動扮演要角。

福建省則有一座新直升機基地，直升機可從該地抵達台灣西南岸，運送部隊或為登陸部隊提供支援火力。該基地還可支援攻擊澎湖。

中國各地還正出現超大型機場，可迅速轉作軍事用途，至少兩座這類機場位於台海沿岸。其一是廈門大嶝島的廈門翔安國際機場，預計明年啟用，距金門僅約三點七公里。另一座在台海北部，靠近福州市，砸下重金增建水上跑道。

商品推薦