加澳軍艦穿越台海 解放軍稱全程跟監

聯合報／ 國際中心、大陸中心、政治中心／綜合報導
澳洲海軍飛彈驅逐艦布里斯本號（右）三日在黃岩島附近參與菲澳加聯合軍演，周圍可見解放軍海軍船隻（左）。 （法新社）
澳洲海軍飛彈驅逐艦布里斯本號（右）三日在黃岩島附近參與菲澳加聯合軍演，周圍可見解放軍海軍船隻（左）。 （法新社）

加拿大電視台（ＣＴＶ）五日報導，根據船艦自動識別系統應答器資訊，加拿大海軍巡防艦「魁北克市號」和澳洲海軍飛彈驅逐艦「布里斯本號」於台灣時間六日清晨駛入台灣海峽。該報導稱，據悉我方將待加方或澳方正式宣布，才會做出回應。

解放軍東部戰區發言人施毅大校昨晚表示，解放軍東部戰區組織海空兵力對其過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。加方、澳方行徑傳遞錯誤信號、增加安全風險，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

加拿大國防部未確認是否正進行前述的穿越台海行動，但加拿大聯合作戰司令部發言人蕭特爾說，渥太華將發表聲明。根據該報導，魁北克市號本周（見報為上周）稍早才在菲律賓附近海域執行任務，與菲律賓武裝部隊和澳洲及美國共同宣示航行自由。

對前述加澳菲在南海黃岩島外海舉行聯合軍演，加拿大國防部聲明，該演習以符合一九八二年聯合國海洋法公約（ＵＮＣＬＯＳ）體現的國際法方式進行，並充分考量航行安全。

雖然蕭特爾以談論部署中的加拿大海軍船艦航行計畫細節違反作戰安全規定為由，不願就加拿大巡防艦是否進入台海的提問置評，但根據該艦的公開位置，穿越台海似乎「箭在弦上」。

蕭特爾表示，魁北克市號正執行「地平線行動」，這是加拿大武裝部隊為了促進印太和平穩定，支持基於國際法的國際體系而採取的綜合軍事行動。

魁北克市號四月部署印太，艦上約二四○名船員和一架加拿大空軍「旋風」直升機。加拿大海軍巡防艦「蒙特婁號」今年稍早也穿越台海。加拿大國防部說，那是「例行性」穿越，旨在彰顯渥太華維護印太自由開放包容的承諾。

路透六日報導，美國海軍、偶爾還有像加拿大、英國及法國的美國盟國會穿越台海，這些國家與台灣皆視台海為國際航道，約每月穿越一次。

我國防部表示，有關台灣海峽海空狀況，國防部運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派適切海空兵力應處，確保台海安全穩定無虞。

