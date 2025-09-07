台東淨灘發現飛機殘骸 軍方：屬2月失事高教機

空軍志航基地勇鷹高教機今年2月15日失事墜台東都蘭鼻外海，軍方曾於3月11日尋獲前段機體與黑盒子。前天縣府委外淨灘人員在富山護魚區北方礁岩，發現疑似飛機殘骸，經軍方初步確認為勇鷹高教機右側副翼，已運回志航基地，將由漢翔公司勘驗。

台東縣政府前天下午委託工人在富山護魚區淨灘，有工人在北方礁岩上發現1個長約2公尺，寬約50至60公分的合金結構，重量超過百公斤，上面寫著勿踏和小心操作字樣，研判是軍方物品，可能在楊柳颱風來襲時被海浪捲到礁岩上。

「一看應是軍方飛行器的零件。」發現副翼的張姓工人說，當時他沿著海岸淨灘，遠遠就看到這件大型物體，近看發現疑似飛機殘骸，趕緊通報，軍方獲通報後到場確認為失事勇鷹高教機的機副翼殘骸。

