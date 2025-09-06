聽新聞
加拿大、澳洲軍艦通過台海 國防部：嚴密掌握確保台海安全無虞
加拿大巡防艦「魁北克市號」（Ville de Québec）和澳洲飛彈驅逐艦「布里斯班」號，6日駛入台灣海峽，沿台灣海峽中線以東持續北上。國防部表示，有關台灣海峽海空狀況，國防部運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派適切海空兵力應處，確保台海安全穩定無虞。
加拿大電視台（CTV）於當地時間5日傍晚報導，根據艦艇自動識別系統應答器信息，「魁北克市號」和澳洲飛彈驅逐艦「布里斯本號」於台灣時間6日清晨進入台灣海峽。
「魁北克市號」先前隨英國皇家海軍航空母艦「威爾斯親王號」執行2025印太海域巡訪任務，7月參與在澳洲舉行的「護身軍刀 25」多國聯合軍演。7月31日演習結束後，「威爾斯親王號」在英國皇家海軍「無畏號」神盾驅逐艦及挪威海軍巡防艦「阿蒙森號」的隨伴下，北上訪問日本，與日本海上自衛隊展開聯合演習，停泊日本橫須賀軍港及台場國際客船中心近3周後，於9月2日離港啟航展開下一階段海上共同訓練。
外界推測，「魁北克市號」與「布里斯班」號採直航台灣海峽的航線，應是準備北上與「威爾斯親王號」編隊會合。我國防部則表示，我方運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派適切海空兵力應處，確保台海安全穩定無虞。
