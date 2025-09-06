快訊

「原來從小就這樣」 江祖平再爆龔益霆獸行：我沒什麼好失去的

中元普渡驚魂！外送員遭撞飛嚇壞住戶 肇事6旬翁：不知為何撞上

應曉薇女兒接棒選2026？ 綠議員曝跑地方行程時也有看到她

無人機規格不符台海戰場？ 國防部：依作戰需求籌購

中央社／ 台北6日電

媒體報導，軍方將採購5款軍用商規無人機，預算約新台幣500億元，但作戰想定是俄烏戰場平原戰，忽略台海天險優勢。國防部今天表示，軍備局依作戰需求，公開籌購各式無人機，媒體報導的戰場景況，並非作戰需求文件內容。

為強化不對稱戰力，根據政府電子採購網7月刊載的招標公告，國防部軍備局規劃115年（1萬1270架）、116年（3萬7480架）採購5類別，共4萬8750架無人機，並包括多軸垂直起降、定翼等，滯空時間7分鐘至2.5小時不等。

信傳媒昨天報導，軍備局5款招標的無人機，設定的作戰需求是符合烏克蘭戰場的平原戰、城鎮戰與壕溝戰，完全忽略台灣海峽的防禦天險，使得無人機「想要打卻打不到、想要看卻飛不久」，恐導致近500億元建案因錯誤的作戰需求想定，成為無效的無人機戰力。

國防部今天發布新聞稿，針對媒體報導「軍備局無人機招標規格不符作戰需求」，國防部表示，國軍透過聯合情監偵手段，掌握敵軍威脅，並運用各型無人系統及兵、火力破敵；軍備局依作戰需求，公開籌購各式無人機，期秉國防自主原則，全面提升國防戰力。

國防部指出，國軍依「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略指導，劃分不同作戰階段，運用各型無人系統、新興科技及精準武器等兵、火力，期達到逐次削弱敵能力與企圖的目標，相關規劃已納入聯合作戰計畫，部分媒體報導所述戰場景況，屬個人分析臆測，並非作需文件內容。

在採購作業方面，國防部表示，全案依政府採購法，規劃採「公開招標」、「最有利標評選」及「複數決標」等方式依法採購，目前尚屬徵求商情階段。軍備局將廣納各界建言，透過併列決標機制，建立多元供應商，要求於國內產製（組裝），以扶植國內無人機產業發展，絕無所謂「私下與廠商約定，分配預算」等情。

文件 國軍 國防部

延伸閱讀

上合會、閱兵齊聚…新反美聯盟成形 川普：把印俄輸給中國

分析：美國防部改回戰爭部「不只是懷舊」 釋重要訊息

美國國防部更名戰爭部 防長：未來不打沒有終點的衝突

路透：川普將重新詮釋條約 放行重型無人機外銷

相關新聞

台東淨灘發現失事勇鷹機骸 軍方：右側副翼

空軍志航基地勇鷹高教機今年2月15日失事墜台東都蘭鼻外海，軍方曾於3月11日尋獲前段機體與黑盒子。昨天縣府委外淨灘人員在...

阿拉斯加「羅徐會」／楊永明：層級降低 美調整溝通模式

金融時報報導，台美國防官員上周在阿拉斯加會談，雙方代表分別是五角大廈印太事務高級官員羅耶爾和時任國安會副秘書長徐斯儉。淡江大學戰略所所長李大中認為，美國仍重視台灣安全，但可能傾向更低調審慎方式處理。國安會前副秘書長楊永明則解讀，川普的對中、對台政策正在轉變，美方行政部門恐怕也在摸索、調整既有溝通對話模式

美台國安官員 中共閱兵前密會

英國金融時報四日引述幾位知情人士報導，就在中國大陸舉行九三閱兵前幾天，美台國防官員上周在美國阿拉斯加州第一大城安克拉治祕...

與台官員阿拉斯加密談 李大中：美方恐希望降低敏感度

金融時報報導，台美國防官員上周在阿拉斯加舉行會談，雙方代表分別是五角大廈印太事務高級官員羅耶爾和時任國安會副秘書長徐斯儉...

台美國防官員阿拉斯加密會 楊永明：層級降低、雙方摸索新模式

金融時報報導，台美國防官員上周在阿拉斯加舉行會談，雙方代表分別是五角大廈印太事務高級官員羅耶爾和時任國安會副秘書長徐斯儉...

台美國安官員阿拉斯加秘密會談 府：雙方關係良好、溝通順暢

金融時報5日報導，就在中國大陸國家主席習近平舉行九三閱兵的前幾天，美國與台灣國防官員上周在阿拉斯加舉行秘密會談。總統府今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。