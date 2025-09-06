無人機規格不符台海戰場？ 國防部：依作戰需求籌購

媒體報導，軍方將採購5款軍用商規無人機，預算約新台幣500億元，但作戰想定是俄烏戰場平原戰，忽略台海天險優勢。國防部今天表示，軍備局依作戰需求，公開籌購各式無人機，媒體報導的戰場景況，並非作戰需求文件內容。

為強化不對稱戰力，根據政府電子採購網7月刊載的招標公告，國防部軍備局規劃115年（1萬1270架）、116年（3萬7480架）採購5類別，共4萬8750架無人機，並包括多軸垂直起降、定翼等，滯空時間7分鐘至2.5小時不等。

信傳媒昨天報導，軍備局5款招標的無人機，設定的作戰需求是符合烏克蘭戰場的平原戰、城鎮戰與壕溝戰，完全忽略台灣海峽的防禦天險，使得無人機「想要打卻打不到、想要看卻飛不久」，恐導致近500億元建案因錯誤的作戰需求想定，成為無效的無人機戰力。

國防部今天發布新聞稿，針對媒體報導「軍備局無人機招標規格不符作戰需求」，國防部表示，國軍透過聯合情監偵手段，掌握敵軍威脅，並運用各型無人系統及兵、火力破敵；軍備局依作戰需求，公開籌購各式無人機，期秉國防自主原則，全面提升國防戰力。

國防部指出，國軍依「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略指導，劃分不同作戰階段，運用各型無人系統、新興科技及精準武器等兵、火力，期達到逐次削弱敵能力與企圖的目標，相關規劃已納入聯合作戰計畫，部分媒體報導所述戰場景況，屬個人分析臆測，並非作需文件內容。

在採購作業方面，國防部表示，全案依政府採購法，規劃採「公開招標」、「最有利標評選」及「複數決標」等方式依法採購，目前尚屬徵求商情階段。軍備局將廣納各界建言，透過併列決標機制，建立多元供應商，要求於國內產製（組裝），以扶植國內無人機產業發展，絕無所謂「私下與廠商約定，分配預算」等情。

商品推薦