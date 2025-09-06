快訊

台東淨灘發現失事勇鷹機骸 軍方：右側副翼

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府昨委外淨灘，工人在富山護魚區北方礁岩，發現疑似飛機殘骸，經軍方初步確認為勇鷹右側副翼。圖／民眾提供
台東縣政府昨委外淨灘，工人在富山護魚區北方礁岩，發現疑似飛機殘骸，經軍方初步確認為勇鷹右側副翼。圖／民眾提供

空軍志航基地勇鷹高教機今年2月15日失事墜台東都蘭鼻外海，軍方曾於3月11日尋獲前段機體與黑盒子。昨天縣府委外淨灘人員在富山護魚區北方礁岩，發現疑似飛機殘骸，經軍方初步確認為勇鷹右側副翼，空軍目前軍方運回基地。

台東縣政府昨天下午委託工人在富山護魚區淨灘，未料，有工人在北方礁岩上發現1個長約2公尺，寬約50至60公分的合金結構，重量超過百公斤，上面寫著勿踏和小心操作字樣，研判是軍方物品，可能在楊柳颱風時被海浪捲到礁岩上。

「他一看研判是和軍方飛行器零件。」發現的張姓工人表示，當時他沿著海岸淨灘，遠遠就看到大型垃圾物體，近看發現疑似飛機殘骸，就通報機關單位。

軍方人員接獲通報後到場處理，經過查核初步證實是勇鷹高教機的機副翼殘骸，目前已運回志航基地，並將由漢翔公司勘驗。

疑似飛機殘骸上面寫著勿踏和小心操作字樣。圖／民眾提供
疑似飛機殘骸上面寫著勿踏和小心操作字樣。圖／民眾提供

