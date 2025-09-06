中共36機艦船襲擾台灣 國軍嚴密應處

金融時報報導，台美國防官員上周在阿拉斯加會談，雙方代表分別是五角大廈印太事務高級官員羅耶爾和時任國安會副秘書長徐斯儉。淡江大學戰略所所長李大中認為，美國仍重視台灣安全，但可能傾向更低調審慎方式處理。國安會前副秘書長楊永明則解讀，川普的對中、對台政策正在轉變，美方行政部門恐怕也在摸索、調整既有溝通對話模式

2025-09-06 01:08