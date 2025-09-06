中共36機艦船襲擾台灣 國軍嚴密應處

快訊

中央社／ 台北6日電

國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲28架次共機，其中24架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，並偵獲共艦6艘、公務船2艘，總計中共36機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午6時15分至昨天晚間9時35分，在台灣海峽空域偵獲中共15架次主戰機及無人機，其中11架次逾越海峽中線。

國軍另於昨天上午9時15分至昨天晚間8時50分，在台灣西南空域偵獲中共12架次主戰機及無人機；並於昨天下午3時15分至昨天下午5時10分在台灣東部空域偵獲中共1架直升機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國軍 中共 國防部 海峽中線

