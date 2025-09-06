聽新聞
阿拉斯加羅徐會／楊永明：層級降低 美調整溝通模式

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
國安會前副秘書長楊永明。 圖／聯合報系資料照片
國安會前副秘書長楊永明。 圖／聯合報系資料照片

金融時報報導，台美國防官員上周在阿拉斯加會談，雙方代表分別是五角大廈印太事務高級官員羅耶爾和時任國安會副秘書長徐斯儉。淡江大學戰略所所長李大中認為，美國仍重視台灣安全，但可能傾向更低調審慎方式處理。國安會前副秘書長楊永明則解讀，川普的對中、對台政策正在轉變，美方行政部門恐怕也在摸索、調整既有溝通對話模式。

李大中說，即便川普關注美中目前這盤大棋，但美國仍重視台灣安全，希望持續台美間的國防合作，包括雙方商討對台軍購議題在內，然而華府可能傾向以更為低調審慎的方式處理。

李大中認為，此次台美高層會晤的地點選擇在阿拉斯加，而非美國本土，可能正是在此考量下的結果，美方希望降低敏感度，也就是在當前美中談判與顧及台灣議題之間，維持某種平衡。

楊永明解讀，台美之間能有一定層次、規模的高層對話還是相當重要，不過川普政府上任後，似乎對中及對台政策都有變化，使得部會、行政官員層面還在調整、適應中。如此一來，第一個衝擊的可能就是台美之間的對話，看起來顯然層級有降低，地點、規模也都有改變。

楊永明指出，很明顯川普現在的重點是對中政策，關鍵就是關稅談判、領導人會面以及隨著中共九三閱兵可能展開美國在軍事上的強化，這三個層面，可能都會在短期內影響中美關係

楊永明認為，川普的個人意志是當前美國對中政策的軸心，不希望出現影響美中關係的插曲，台美關係並不是白宮目前的重點。國防部、國務院等原本的定期會面也在摸索，這次阿拉斯加會談，或許就是目前各種因素影響之下的一個初步接觸。

另一方面，由於徐斯儉是傳聞可能接任駐美代表人選之一，楊永明分析，或許美方也希望藉此機會了解徐的態度、想法，這可能也是一個考量因素。

阿拉斯加羅徐會／楊永明：層級降低 美調整溝通模式

