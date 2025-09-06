美台國安官員 中共閱兵前密會

英國金融時報四日引述幾位知情人士報導，就在中國大陸舉行九三閱兵前幾天，美台國防官員上周在美國阿拉斯加州第一大城安克拉治祕密會談。

美國國防部代理助理部長羅耶爾與時任國安會副秘書長徐斯儉在安克拉治會談。一位美國官員說，決定改在阿拉斯加會談是有意降低「羅徐會」的曝光度，不過美國代表團成員的安排部分，也是基於美方自己的行程。

路透四日也跟進引述一位美國官員報導，美台國防官員上周在安克拉治會談，該報導稱，即使在安克拉治會談，依然很可能惹惱中國。

該報導說，此時外界正質疑美國總統川普願在多大程度上支持台灣，尤其是他正尋求與中國國家主席習近平舉行峰會，並推動結束貿易戰的關稅談判。

另外，國防部長顧立雄原定六月赴華府與美國國防部次長、即目前五角大廈第三號人物柯伯吉會談，但在川習兩人六月初通話後突然取消。當時傳出有美國官員擔心，若同意顧立雄訪美將影響美中關稅談判與川普爭取舉行川習會的作為。華府則對台北聲稱，取消原因在於美國六月空襲伊朗核設施，故「時機不恰當」。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」中國總監蕭嫣然說，川普政府可能正試圖在安撫台灣、保有美中達成貿易協議與川習會成真的可能性間尋求平衡，若顧立雄前述的美國行照原定計畫在大華府地區進行，來自北京的抗議可能更強烈。

川普政府正等待五角大廈助理部長被提名人約翰．盧的人事獲聯邦參議院確認，羅耶爾現暫代此一職位。徐斯儉則已轉任國安會諮詢委員，被視為可能接任駐美代表。

川普第一任的美國國防部副助理部長柯林克認為，美台高官頻繁舉行會談，對美國的國家利益至關重要。

「美國台灣觀測站」社群共同創辦人楊光舜提到，美國政策圈持續討論川普是否會尋求與中國達成一項重大協議，例如川普第一任曾延後簽署Ｆ｜１６Ｖ戰機的對台軍售協議，直到二○一九年與中國結束貿易談判後才重啟，這反映出他可能優先考慮與中國的談判。

我總統府昨天表示，台美關係良好，溝通順暢，但對於相關報導沒有評論。

