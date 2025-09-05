國防部：中共運載火箭經台灣中部 國軍適切警戒應處

快訊

中央社／ 台北5日電

國防部表示，中共今天上午10時34分，於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務，該火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，對台灣地區無危害，國軍適切警戒應處。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。

國防部2日預告，中共將於今天在西昌衛星發射中心執行運載火箭發射任務，將朝西太平洋方向飛行，並經台灣防空識別區（ADIZ）。

川普擬終止歐洲安全計畫 北約震驚 影響數億軍援

台美官方政策對話機制明年+1 新增國防政策專案會議

中共28機艦船台海活動 國軍嚴密監控應處

五角大廈證實委內瑞拉F-16配備武器 飛越美軍驅逐艦「展示武力」

相關新聞

與台官員阿拉斯加密談 李大中：美方恐希望降低敏感度

金融時報報導，台美國防官員上周在阿拉斯加舉行會談，雙方代表分別是五角大廈印太事務高級官員羅耶爾和時任國安會副秘書長徐斯儉...

台美國防官員阿拉斯加密會 楊永明：層級降低、雙方摸索新模式

金融時報報導，台美國防官員上周在阿拉斯加舉行會談，雙方代表分別是五角大廈印太事務高級官員羅耶爾和時任國安會副秘書長徐斯儉...

台美國安官員阿拉斯加秘密會談 府：雙方關係良好、溝通順暢

金融時報5日報導，就在中國大陸國家主席習近平舉行九三閱兵的前幾天，美國與台灣國防官員上周在阿拉斯加舉行秘密會談。總統府今...

台美官方政策對話機制明年+1 新增國防政策專案會議

倫敦金融時報5日報導，指台美國防官員上周曾於阿拉斯加密會，年底前還會有一項「政治軍事對話」（Political and ...

有助攻台？WSJ：中國東南沿海興建海空基地 「避開台灣海峽」是優勢

華爾街日報4日報導，根據衛星影像和其他開源資料，中國大陸正在東南部沿海大規模建設基礎設施，包括空軍與海軍設施。若對台灣發...

FT：顧立雄6月訪華府遭取消後 台美國防官員上周在阿拉斯加秘密會談

金融時報5日報導，就在中國大陸國家主席習近平舉行九三閱兵的前幾天，美國與台灣國防官員上周在阿拉斯加舉行秘密會談。

