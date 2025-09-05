與台官員阿拉斯加密談 李大中：美方恐希望降低敏感度

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
台美關係示意圖。本報資料照片
金融時報報導，台美國防官員上周在阿拉斯加舉行會談，雙方代表分別是五角大廈印太事務高級官員羅耶爾和時任國安會副秘書長徐斯儉，時機恰在中共九三閱兵前夕。淡江大學戰略所所長李大中認為，美國仍然重視台灣的安全，但可能更傾向更為低調審慎的方式來處理。

李大中分析，川普政府現階段的首要之務在於處理美中貿易與關稅談判，目標在於達成符合美國最大利益的協議，如果順利，今年底以前出席川習峰會的可能性不低。

他進一步解讀，即便川普關注美中目前這盤大棋，但與此同時，美國仍重視台灣安全，希望持續台美間的國防合作，包括雙方商討對台軍購議題在內，但華府可能傾向於以更為低調審慎的方式處理。

李大中舉例，此次台美高層會晤的地點選擇在阿拉斯加，而非美國本土，可能正是在此考量下的結果，美方希望降低敏感度，也就是在當前美中談判與顧及台灣議題之間，維持某種平衡。

李大中說，台灣與外界仍會非常關切美台之間的互動，包括之前總統過境美國安排的相關（破局）傳聞，以及台美雙方在國安與國防領域各項溝通管道以及參與人員層級，美方是否有可能為了避免節外生枝，在考量美中互動的大局下，而受到影響？另外，在相關會議（例如先前的蒙特婁會議）召開的時間方面，美方是否有可能因特定因素而出現暫時延後的狀況？

不過李大中坦言，面對隨時都在變化的川普以及不確定的外交情勢，上述這些議題都仍有待進一步觀察。

美中 台美 過境美國

