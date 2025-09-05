台美國防官員阿拉斯加密會 楊永明：層級降低、雙方摸索新模式

金融時報報導，台美國防官員上周在阿拉斯加舉行會談，雙方代表分別是五角大廈印太事務高級官員羅耶爾和時任國安會副秘書長徐斯儉，時機恰在中共九三閱兵前夕。國安會前秘書長楊永明解讀，美國總統川普的對中、對台政策轉變中，美方行政部門恐怕也在摸索、調整既有的溝通對話模式。

楊永明解讀，台美之間能有一定層次、規模的高層對話還是相當重要，若能定期舉行當然更好，過去其實也有建立這樣的慣例。不過川普政府上任後，似乎對中及對台政策都有變化，使得部會、行政官員層面還在調整、適應中。

如此一來，第一個衝擊的可能就是台美之間的對話，看起來顯然層級有降低，地點、規模也都有改變。所以從披露的消息看起來，大概雙方都在摸索接下去的溝通方式。

楊永明進一步解讀，台美關係最主要關鍵在於川普政策的改變，很明顯川普現在的重點是對中政策，關鍵就是關稅談判、領導人會面以及隨著中共九三閱兵可能展開美國在軍事上的強化，這三個層面，可能都會在短期內影響到中美關係。

楊永明認為，川普的個人意志是當前美國對中政策的軸心，他顯然不希望出現影響美中關係的插曲，所以至少在目前，台美關係並不是白宮目前的重點，國防部、國務院等原本的定期會面也在摸索，這次阿拉斯加會談，或許就是目前各種因素影響之下的一個初步接觸。

另一方面，由於傳出徐斯儉也是傳聞可能接任駐美代表的人選之一，楊永明分析，或許美方也希望藉此機會直接跟他會面，了解徐的態度、想法，也許這也是一個考量因素。

楊永明認為，華府方面刻意在此時機透露此項會面的訊息，一方面也許在美中政策調整過程中還是顧及台灣，另一方面平衡中國大陸九三閱兵的消息，當然也有可能藉此釋出對於徐斯儉的態度。

商品推薦