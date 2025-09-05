台美國安官員阿拉斯加秘密會談 府：雙方關係良好、溝通順暢
金融時報5日報導，就在中國大陸國家主席習近平舉行九三閱兵的前幾天，美國與台灣國防官員上周在阿拉斯加舉行秘密會談。總統府今天表示，台美關係良好，溝通順暢，但對於相關報導沒有評論。
金融時報報導指出，多位知情人士透露，美國國防部代理印太安全事務助理部長羅耶爾（Jed Royal），與時任台灣國安會副秘書長徐斯儉在安克拉治會面。
